組「因應小組」面對在台港、陸生衝突　教長：台生赴港要注意人身安全

▲教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

香港反送中議題持續在台灣發燒，日前國內陸續有大學傳出港生、陸生衝突。教育部長潘文忠今（2日）再次強調，不容許校園因彼此意見不同，就用語言、肢體暴力進行霸凌的行為，教育部已成立因應小組，也請陸、港生較多的大學隨時掌握校內情形。

潘文忠說明，台灣是自由民主開放的社會，對於國際學生都很歡迎，也希望各國青年能有更多的交流跟學習，面對香港反送中議題在部分校園裡面有衝突，教育部絕對不允許有這樣的語言、肢體暴力，教育部對此也成立因應小組，希望校內有較多陸生、港生的學校也能成立因應小組，即早保障學生言論、人身自由，並且當校園內發生暴力情形時，也能即時處理。

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▲東吳大學連儂牆。（圖／記者崔至雲攝）



針對施暴的學生，潘文忠期望校方也應盡速處理，而對於受傷害的學生，也應請法律、警方支援，確實維護到言論、人身安全，他也再次針對來台灣學習的學生呼籲，應珍惜台灣言論自由的環境，多與國際學生交流，同時也要尊重不同意見的表達，這才是學習的真諦。

針對媒體詢問的，不少國際大學年底將到台灣招生，但面對香港最近的情勢，是否鼓勵台生赴港就學？潘文忠說，我們對來自國際的學生非常歡迎，也鼓勵青年到世界各地交流，到相關國家交流學習，但還是要注意到人身安全。