1女2男3P到一半...她吐了沒拿到錢　找男友亮刀強索11萬　　　

▲女生玩3P性交易，被男友恐嚇對方強索高額賠償金。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者唐詠絮／台中報導

台中1名女子阿嬌，招勇哥與阿志（以上皆化名）逗陣去喝酒，開口向阿志要借10萬元，阿志說妳若「陪我睡」6千元，阿嬌同意3P援交，進行到一半阿嬌嘔吐、沒拿錢就走人，阿嬌找來男友阿明撂人亮刀，以性侵為理由，向勇哥及阿志各強索10萬元及1萬元，兩男向阿明及阿嬌提告恐嚇取財變相仙人跳，台中地院各判11月徒刑及9月徒刑。

判決書指出，阿明與阿嬌是男女朋友租屋在台中，1月間阿嬌與勇哥、阿志相約在勇哥住處喝酒聊天，阿嬌開口向勇哥借10萬元，勇哥說只有6、7千元，阿嬌說，「不然6萬也可以」，勇哥開玩笑口吻說陪睡可抵6千元，阿嬌同意，3人進行性行為，但中途阿嬌嘔吐，表示不舒服未取款就先離去。

隔天阿嬌打電話跟兩人拿不到錢，後來這件事被阿明知道，阿明夥同不詳男子，找勇哥到租住處，當面向他恫稱：「現在要怎麼處理，拿10萬元出來處理」，當面拿出刀，還吆喝「把樓下的人叫上來，順便把槍拿上來，先斷他一隻手」等語。

阿明還打電話向勇哥母親恫稱：「我保證不會對你兒子怎樣，你只要現在拿10萬塊給我，沒有要對你們惡意，會讓他回去」等語，致使對方心生畏懼，允諾給付10萬元，由不詳男子搜刮勇哥包包內的3千元現金，強迫簽下30萬本票，要他再補交9萬7千元，雙方和解，還強逼勇哥錄下對不起阿嬌、道歉的錄音檔。

阿嬌從勇哥拿走9萬7千元，向阿志說，以50萬元分期或1次支付30萬元來解決，還說要不然拿出100萬，但都遭到阿志拒絕，阿嬌說，要不然就先拿1萬元，阿志便在超商提款1萬元現金交給阿嬌。

事後勇哥與阿志認為是遇到了仙人跳，向台中市警局第二分局報警提告，檢方偵查後起訴，阿明與阿嬌在法庭上向法官辯稱，是遭到勇哥與阿志性侵，才對兩人拿取賠償金，此說法官不予以採信，將2人量處其刑。

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