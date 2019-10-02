科技男偷吃人妻...還簽「3方共同生活協議書」！肖想1屋2女喊：我會照顧妳

▲科技男偷吃女下屬，還要求對方簽下「三方共同生活協議書」，想左擁右抱。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名年薪破120萬的陳姓人夫，遭指控偷吃下屬曾姓人妻，還厚顏要求妻子與曾女簽下「三方共同生活協議書」。曾夫怒告上法庭，刑事部分陳男雖獲判無罪，但民事部分一審判應賠18萬元，二審則改判應賠償曾夫40萬元。全案確定。

根據判決書，曾女的王姓丈夫主張，任職科技公司陳男2014年因工作關係認識曾女，沒想到2人竟發生婚外情，陳男還稱可提供住處、願意照顧曾女一輩子，以這種方式來慫恿曾女離婚與其同住。他控，陳男甚至在2016年要求曾女與陳妻簽下「三方共同生活協議書」，要一同生活，但曾女猶豫不決遲遲沒有搬進陳男家中。

王男原先對此事毫不知情，後來是曾女身上莫名其妙出現傷痕，他追問之下才得知，原來曾女與陳妻發生爭執遭毆打。他認為，曾女是受到陳男長期引誘，才會萌生離婚、脫離家庭、與陳男同居的念頭，一怒之下向陳男求償80萬元精神撫慰金。

陳男則辯稱，王男與曾女的婚姻關係早就出現破綻，曾女早就有了離婚的念頭，另外，曾女離婚不久後，便與他人再婚，可見2人會離婚不是他造成的。

但法院審理後認定，雖然曾女與王男離婚並非陳男造成的，但陳男明知對方為有家室的人，卻仍與其展開婚外情，還簽立了協議書，確實侵害了王男的配偶權，判他應賠償王男18萬元。案經上訴後，高雄高分院判陳男應再賠償王男22萬元，一共40萬元，全案確定。

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