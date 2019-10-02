南方澳斷橋卡港口！林佳龍：切割船體搜救，今開出長10米航道



▲交通部長林佳龍一早抵達南方澳斷橋現場關心搜救進度。（圖／翻攝自交通部長林佳龍臉書）

記者李佳蓉／綜合報導



宜蘭南方澳大橋崩塌意外，國軍徹夜救援，已造成4死，仍有2人失聯，交通部長林佳龍2日上午抵達現場，並指出因航道受阻，今日會利用爆破或是水下作業方式，開出一條長10米，水深4米的水道，將大型漁船引導至10～13號碼頭安置，以利小型漁船可順利進出。

▲南方澳大橋斷裂現場53工兵群浮門橋車下水結合。（圖／國防部提供）

交通部長林佳龍於南方澳大橋崩塌第2天一早抵達搜救現場，他說，目前已尋獲3位罹難員的遺體（於上午08：45分尋獲第4位罹難員遺體），目前搜救工作仍在持續進行中，昨日潛水人員也利用退潮時，至水下進行偵查及錄影，研議未來對還被橋壓著的船隻的處理方式。今早召開工作會議後，除了持續搜救工作外，重點也放在船體切割，希望能加速搜救，盡快找到失蹤者。



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▲由於斷橋卡港口，交通部長林佳龍表示今將開出一條長10米航道。（圖／記者宋良義攝）



另一方面，由於整個航道受阻，請國軍協助將掉落水下的橋面、欄杆及障礙物進行清理，以便漁船可以出港。評估會在今天能清出一條長10米、水深4米的水道，將大型漁船導引至10～13號碼頭安置，幫助小漁船可順利進出。將透過軍方規畫，利用爆破或是其他水下方式進行。



林佳龍也說，持續進行證據的保全，配合檢察官、運安會及交通部促成的專家小組，做為未來調查及釐清責任之依據。