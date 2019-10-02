斷橋救援尚未結束...國民黨小編分享貼文遭網友轟：政治操作

▲南方澳斷橋搶救作業仍持續進行中。（圖／記者陳以昇攝）

記者張乃文／綜合報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日發生崩塌意外，造成至少20人受傷、另有人仍受困，搜救行動也持續進行中。不過，中國國民黨台北市黨部在臉書分享了粉專「漂亮的諧音」的圖文，內容提及宜蘭縣政府為民進黨時期的作為與南方澳大橋關聯，也引發網友砲轟「發生這種事情，原來抹黑是擺在第一時間啊！」、「大家都在為傷者傷心難過...你們卻馬上來作政治操作、」「有沒有人性啊」。

南方澳跨港大橋崩塌後，搜救人員的救援行動至今仍不停歇，而1日當天，總統蔡英文、行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍及內政部長徐國勇等人也趕往現場視察，臉書上也有許多人紛紛為傷者祈福。但中國國民黨台北市黨部在臉書分享了粉專「漂亮的諧音」的圖文，內容提到，民進黨的宜蘭縣府施工是由省府建設基金專案補助、宜蘭縣政府農業局代辦施工，於民國87年底完工驗收「該時期宜蘭縣長為游錫堃+劉守成」。

圖中表示，橋梁建成至今已約21年的時間，民國105年做了橋樑檢測、106年、107年民進黨的交通部港務局改善投入1000萬，「今年，南方澳大橋沒想到就突然塌了」。網友紛紛留言「發生這種事情，原來抹黑是擺在第一時間啊！」、「應該先祈求傷者都能得救，好多單位都在盡心盡力幫忙救人」、「要究責也是確定受難的人都救到了，後面開始才是調查與究責」、「 大家都在為傷者傷心難過...你們卻馬上來作政治操作......有沒有人性啊」。

▲國民黨台北市黨部粉專分享宜蘭縣政府民進黨執政時期與跨港大橋關聯。（圖／翻攝自國民黨台北市黨部粉專）

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