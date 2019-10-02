　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

斷橋救援尚未結束...國民黨小編分享貼文遭網友轟：政治操作

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼南方澳斷橋搶救作業晚間仍在持續當中。（圖／記者陳以昇攝）

▲南方澳斷橋搶救作業仍持續進行中。（圖／記者陳以昇攝）

記者張乃文／綜合報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日發生崩塌意外，造成至少20人受傷、另有人仍受困，搜救行動也持續進行中。不過，中國國民黨台北市黨部在臉書分享了粉專「漂亮的諧音」的圖文，內容提及宜蘭縣政府為民進黨時期的作為與南方澳大橋關聯，也引發網友砲轟「發生這種事情，原來抹黑是擺在第一時間啊！」、「大家都在為傷者傷心難過...你們卻馬上來作政治操作、」「有沒有人性啊」。

南方澳跨港大橋崩塌後，搜救人員的救援行動至今仍不停歇，而1日當天，總統蔡英文、行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍及內政部長徐國勇等人也趕往現場視察，臉書上也有許多人紛紛為傷者祈福。但中國國民黨台北市黨部在臉書分享了粉專「漂亮的諧音」的圖文，內容提到，民進黨的宜蘭縣府施工是由省府建設基金專案補助、宜蘭縣政府農業局代辦施工，於民國87年底完工驗收「該時期宜蘭縣長為游錫堃+劉守成」。

圖中表示，橋梁建成至今已約21年的時間，民國105年做了橋樑檢測、106年、107年民進黨的交通部港務局改善投入1000萬，「今年，南方澳大橋沒想到就突然塌了」。網友紛紛留言「發生這種事情，原來抹黑是擺在第一時間啊！」、「應該先祈求傷者都能得救，好多單位都在盡心盡力幫忙救人」、「要究責也是確定受難的人都救到了，後面開始才是調查與究責」、「 大家都在為傷者傷心難過...你們卻馬上來作政治操作......有沒有人性啊」。

▲▼國民黨台北市黨部粉專分享宜蘭縣政府民進黨執政時期與跨港大橋關聯。（圖／翻攝自國民黨台北市黨部粉專）

▲國民黨台北市黨部粉專分享宜蘭縣政府民進黨執政時期與跨港大橋關聯。（圖／翻攝自國民黨台北市黨部粉專）

其他人也看了這些...

► 南方澳大橋垮　蔡英文下令：全力搜救！國軍水下大隊啟動
► 蔡英文1610抵達南方澳視察　中、彰行程急取消
► 南方澳大橋坍塌　郭台銘捐1千萬、夏普社長戴正吳捐1百萬

南方澳大橋斷裂畫面曝光...

► 南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄
► 南方澳斷橋／新臺勝266號拖出！纜繩「超負荷崩斷」　驚險瞬間曝光
► 橋塌壓3艘漁船…船主都同一人！「只是在排隊加油」生財工具沒了

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
南方澳大橋完整檢測報告曝光！　肇事關鍵「鋼索鏽蝕」沒列入
Albee被潑水「渾圓亮點現形」　黑Bra走光鏡頭還在拍！網
林志炫爆3年前「秘婚乾妹妹」！　國中兒曝光偽單身破功
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「對韓國瑜指教」恐遭開鍘　李正皓：開除我的是「國瑜黨」

2020總統大選安維人力編組　邱國正：至少規劃五組

斷橋救援尚未結束...國民黨小編分享貼文遭網友轟：政治操作

雲端最前線／藍綠對決！蔡英文43.9% 領先韓國瑜的33.2%

深夜搜救不停歇...陳其邁承諾：儘快將人救出

柯文哲稱橋梁評鑑「台北六都第一」：我們重視市民生命財產安全

南方澳6名外籍漁工待救　林佳龍：將持續搜救工作

國民黨選前人事大地震！　組發會主委李哲華突遭拔官

郭台銘捐1000萬救災斷橋事件　蔣月惠：若開收據「那是節稅」非捐款

專訪／謝佩芬秀「雙哈佛」畢業證書　100分女孩要強化大安文教區

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

南方澳跨海大橋坍塌...「整段落入海中」疑漁船遭壓損　警消人員搶救中

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

上課突落水！ㄎ一ㄤ汪意外獲新技能　主人卻超淡定...老師笑翻：二哈無誤

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

小琉球3遊客被控「腳踩+手壓海龜」引網眾怒撻伐...他澄清：踩的是礁岩

「對韓國瑜指教」恐遭開鍘　李正皓：開除我的是「國瑜黨」

2020總統大選安維人力編組　邱國正：至少規劃五組

斷橋救援尚未結束...國民黨小編分享貼文遭網友轟：政治操作

雲端最前線／藍綠對決！蔡英文43.9% 領先韓國瑜的33.2%

深夜搜救不停歇...陳其邁承諾：儘快將人救出

柯文哲稱橋梁評鑑「台北六都第一」：我們重視市民生命財產安全

南方澳6名外籍漁工待救　林佳龍：將持續搜救工作

國民黨選前人事大地震！　組發會主委李哲華突遭拔官

郭台銘捐1000萬救災斷橋事件　蔣月惠：若開收據「那是節稅」非捐款

專訪／謝佩芬秀「雙哈佛」畢業證書　100分女孩要強化大安文教區

世田賽／撐竿跳5米97經典對決　金銀牌得主後空翻慶祝

客人遲到他抱怨兩句　UBER司機遭2男痛毆還砸車

中職直播／桃猿贏球就是全年第一　尼克斯先發戰兄弟楊志龍

「校長」譚詠麟首攻蛋挨告　被控未經授權演唱《心手相連》

和碩分紅獎金入袋　員工年收入16～18個月

南方澳斷橋／油罐車墜落第一現場！車體炸裂爛成廢鐵　濃黑油漬布滿橋墩

港口冷又臭！海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」　怒轟：台灣沒有比較高尚

在英生活13年！台女醫師「簽證出包」遭強制離境　3萬人連署挺：留下來

南方澳大橋完整檢測報告曝光！　肇事關鍵「鋼索鏽蝕」沒列入

街舞狂潮再起！　Bboy小猴子闖Red Bull世界決賽16強

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

政治熱門新聞

郭董捐1000萬　蔣月惠：若開..

韓粉辦「手工街頭民調」　韓大贏..

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選..

蔡英文包軌！韓粉自辦民調「狂贏..

快訊／國民黨組發會主委李哲華遭..

南方澳大橋坍塌　韓國瑜致電林姿..

專訪／100分女孩謝佩芬秀「雙..

深夜搜救不停歇...陳其邁承諾..

杏仁哥嗆黃捷：不尊重長輩！陳柏..

大選倒數百日！蔡韓差距漸拉大 ..

國民黨鐵達尼...沈富雄：起碼..

蔡英文下5指令：全台老舊橋梁檢..

柯文哲稱橋梁評鑑「台北六都第一..

快訊／南方澳大橋坍塌　郭台銘捐..

更多熱門

相關新聞

江姓船東痛哭：第4具遺體是菲律賓漁工

10月第一天早上，宜蘭南方澳跨港大橋竟發生崩塌意外，壓中橋下的3艘漁船，造成嚴重死傷。截至2日早上8時45分，共尋獲4具外籍漁工遺體，目前仍有2人失蹤，江姓船東對此深感痛心，只能以淚洗面，祈求發生奇蹟。

即／南方澳斷橋08：45尋獲一遺體　4死2失蹤

南方澳斷橋　揭骨牌式崩塌三巧合

南方澳斷橋「承造商」　蓋完欠債落跑20年

南方澳大橋崩塌　3死者身分確認

關鍵字：

國民黨南方澳大橋

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅有娜美老婆還劈腿！4女全是「超兇長腿正妹」

快訊／南方澳大橋垮拉出遺體！漁工四肢僵硬亡

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

《玩很大》新卡司「讓吳宗憲傻眼」！玩粉也崩潰

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭壓慘死

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

福原愛大姑遭爆私下行徑！日網幻滅：根本怪獸

正妹綁頭髮衣服上拉　渾圓南半球蹦出來

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

郭董捐1000萬　蔣月惠：若開收據是節稅

南方澳斷橋「承造商」　蓋完欠債落跑20年

對話曝！煞氣女嗆爆雇主「PO啥干妳屁事」

北漂青年回老家　祖產驚見立委阿公墳

更多

最夯影音

更多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面