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月台乘客爆滿！港鐵油塘站車尾緊急出入口被啟動　列車服務受阻

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▲月台乘客爆滿！港鐵油塘站車尾緊急出入口被啟動　列車服務受阻。（圖／翻攝香港電台）

▲月台乘客爆滿。（圖／翻攝臉書「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港示威者昨（1）日發起「六區開花」活動，期間爆發嚴重衝突，全港交通癱瘓，甚至還有一名青年左胸遭實彈射擊，引起外界震驚。據悉，港鐵觀塘綫油塘站往黃埔方向的月台今早擠滿等待的乘客，因為有列車車尾的緊急出入口約在7點30左右被啟動，導致列車服務一度受到影響。

綜合港媒報導，由於今早列車服務受影響，預計有大約15至20分鐘額外行程時間，期間月台一度逼滿乘客。約過半小時左右，港鐵表示，觀塘線油塘站事故已經處理，列車服務逐步回復正常，另外，警方耶將加強巡邏，派員到油塘站月台在場戒備。

香港《逃犯條例》爭議持續，期間港鐵似乎已成為破壞衝擊的目標，車站內甚至多次爆發警民衝突。據悉，昨日的「六區開花」遊活動演變為全港衝突，警民衝突不止，全港交通陷入癱瘓，因此港鐵在昨日示威前緊急宣布關閉11個車站。

▲香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港10/1遊行，港警開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

由於昨日衝突越演越烈，港鐵無間斷封閉車站，截至昨晚11時已關閉47個車站，佔總數的一半，是過去3個多月的反修例示威以來，最大規模的一次。

港鐵指出，昨日的示威活動有超過20個港鐵站設施被蓄意破壞、縱火，其中11個重鐵車站包括荃灣、深水埗、油麻地、中環、灣仔站、銅鑼灣等均有設施被縱火；而西鐵線兆康至屯門站之間一段路軌、深水埗站一部升降機、以及荃灣車廠大門保安控制室也被投擲汽油彈。

港鐵也提到，示威者強行進入已關閉的荃灣站、毁壞停泊在月台的列車、向路軌投擲燃燒彈，甚至還破壞售票機、出入閘機、閉路電視鏡頭等。對此，港鐵強烈譴責，示威者在鐵路設施縱火及破壞，危害到乘客及員工安全，目前已報警處理。

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【港鐵油塘站最新情況】現場直播

【港鐵油塘站最新情況】現場直播 #香港電台 #港台電視31 #港台電視32 #十點半新聞天地

香港電台視像新聞 RTHK VNEWS 發佈於 2019年10月1日 星期二
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