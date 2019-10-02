上廁所突誕下女嬰！印尼籍孕婦嚇歪...拿布緊裹「丟垃圾桶」

▲女清潔工在公廁裡發現棄嬰。（圖／翻攝google地圖）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港北角發生一起棄嬰案，一名譚姓女清潔工昨（1）日在糖水道一公廁近打掃時，發現垃圾桶內竟有一名初生女嬰，而且連臍帶都還掛在肚皮上，嚇得趕緊報警。事後經查發現，該女嬰的母親是印尼人，因在上廁所時突然生產，一時不知所措，便將孩子丟進垃圾桶。

據東方日報報導，譚女昨日下午1時在糖水道公廁清潔環境，期間發現了女嬰後便報警處理。不過，救護人員到了現場，證實嬰兒已經死亡。事後經了解，女嬰的母親是印尼人，該名孕婦當天12時在該間公廁上廁所，期間卻突然感到腹劇痛，下體還不斷流血，隨後便生下一名女嬰。

該名孕婦當場嚇壞，本來想把孩子直接用馬桶沖掉，不過卻遭同行友人阻止。據悉，同為印尼籍的友人當時在外面等待，聽到聲響發現事態不對，趕緊衝進廁所拍門闖入，沒想到看見還連著臍帶的女嬰即將被馬桶沖走，隨後便立刻上前阻止，並且拿出一塊布料。

▲女嬰被母親丟棄在廁所垃圾桶。（圖／翻攝明報）

該名孕婦拿起有人給的布料，將孩子包起來丟進垃圾桶，之後便匆匆忙忙離開現場。過沒多久，譚女就到公廁打掃，原本正準備將垃圾桶內的廢物清倒乾淨，卻驚見一名被彩布包裹的女嬰。

據悉，嬰兒當時已身體發紫、毫無一絲氣息，女清潔工懷疑有人棄嬰，之後便慌忙報警求助。警方趕到後立即封鎖現場，向清潔女工了解經過，同時調閱公廁附近的監視器畫面；經初步調查後，把案件列作「死嬰發現」，並且交由東區警區刑事調查隊跟進，以及設法聯絡女嬰的母親。

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