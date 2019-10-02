2019年地表最強護照排名　「紅色護照」打敗歐美…190免簽國爽玩地球一圈！

▲日本護照與新加坡護照成為地表最強護照。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人出國頻率頻繁，過去「Henley & Partners Citizens」每年都會針對國際間「最有用護照」做出排名，2019年最新榜單日前出爐，由日本、新加坡以免簽190國拿下冠軍；而最糟糕護照則是以阿富汗（25個免簽國）墊底。中華民國護照目前已111個免簽國在榜單中間，也讓不少國家相當羨慕。

根據《CNN》報導，2019年被「亨利」評論為世界上最強大護照的國家，分別為日本與新加坡，兩國皆以免簽190國並居第一，接著南韓與芬蘭並列第二，有188個免簽國家；丹麥、義大利、盧森堡則是187個免簽國。看似在國際間相當強大的美國，則反而在第六名，僅有184個免簽國。

而被「亨利」評論為最糟糕護照的國家，包括榜單中100名（及以後）的黎巴嫩、北韓、尼泊爾、利比亞、巴勒斯坦、蘇丹、葉門、巴基斯坦、敘利亞、伊拉克、阿富汗等，連40個免簽國都沒有。「Henley & Partners Citizens」所做出的調查數字，接根據國際航運輸管理局提供的數據所分析，包括共有199本有效護照與227個可旅行國家。

台灣目前根據最新中華民國外交部的資料，直至今天共有111個國家及地區給予中華民國護照免簽證待遇，相比去年109個國家及地區，新增了吐瓦魯、帛琉和馬紹爾群島。

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