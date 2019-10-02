中國施壓過頭！薛瑞福下周訪中　「直接點破台港問題」等聽北京完美解決辦法

▲薛瑞福宣布將訪中，針對台、港問題跟中國討論。（圖／翻攝美國國防部官網）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著明年1月台灣總統大選登場，中國對於台灣的打壓手段更加升高。日前台灣一周內失去2邦交國引發美國關注，香港的抗議示威遊行持續，傳出美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）將在下周訪問中國，並且直接開門見山討論台、港事務。

綜合外媒報導，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）日前舉辦座談會，探討中國在全球扮演的角色，以及對與中美戰略中的可能影響，薛瑞福則到場致詞。薛瑞福公開表示，因為中國近期對台施壓情況日漸明顯，計畫將在下周訪中，「我們的立場一致清楚，若中方提及台灣議題，我將會重申我們的政策立場，還有關切的領域」。

此外，香港示威遊行日前爆發「實彈射擊」學生，薛瑞福也表示，近日香港所發生的一切，也將可能會直接與中國政府直接正面討論。他強調，美國盼望香港抗議遊行可以被和平解決，並且維護港人的權利、自由，「我們關切的並非抗議示威程度，而是官方的回應與解決的態度，相當令人擔心」。

針對台灣明年1月的總統大選，布魯金斯研究所中國專家何瑞恩（Ryan Hass）詢問薛瑞福美國如何面對中國打壓？薛瑞福表示，台灣關係法的促成讓美國能為台灣做出一些安全協助的決定，1996年開始中國就試著干預台灣大選，這次的也可將以網路攻防戰來對打，甚至技術會更加純熟。

薛瑞福最後表示，同樣為民主政體，我們支持台灣並希望選舉自由、公正，尤其在網路空間可以不受到威脅。「美國是台灣的安全、經濟夥伴，維護台灣的國際空間，直到兩岸問題有適當的和平解決方式。」



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