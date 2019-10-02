南方澳大橋檢修報告曝光　港務公司否認有鏽蝕：7年編1300萬

▲港務公司總經理陳劭良。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

南方澳跨港大橋1日9時左右發生斷橋意外，造成3人死亡、3人失蹤，傳出工程顧問公司3年前就曾發現橋梁已有鏽蝕狀況，且在檢測報告中提出狀況。港務公司總經理陳劭良表示，檢測報告沒提到橋梁有鏽蝕情形，只有橋梁、欄杆等鋼體結構有鏽蝕，目前只有部分報告，完整報告在宜蘭縣政府手上，沒有不對外公開。

行政院公共工程委員會今（2）日針對「宜蘭縣南方澳大橋斷裂事件」到立法院進行口頭報告並備質詢。陳劭良會前表示，沒有像外界所傳工程顧問公司提到有繡蝕問題，最近一次檢測是105年健行科技大學所做的，養護檢修從101到107年間用1300萬去做檢修，每年都有做相關例行檢修，相關橋梁都有路面需要修補，因此每年都會編列預算，105年檢修沒有發現鏽蝕狀況，105前應該就沒有鏽蝕問題。

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斷橋原因是否能排除繡蝕？陳劭良說，目前還不能這樣說，還需要專業調查才能定調。他說，依照鋼構橋樑2年要檢查一次，最慢不能超過4年，105年已經做過相關檢測，且106年及107年已經改善。

至於完整的檢修報告為何不對外公布？陳劭良表示，並沒有說不公布報告，但完整報告在宜蘭縣政府手上，港務公司只有部分報告。





▲立法院交通委員會 公共工程委員會主委吳澤成報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

工程會主委吳澤成表示，鏽蝕情況要等調查結果出來再確定，工程會蒐集設計、施工、維護管理相關資料，檢視是否請相關機關檢討改進，從監視器影片畫面看來，吊索從中間偏右先斷掉，再逐一斷掉，實際狀況還是要等調查結果。

吳澤成說，相關設計施工維護管理還會作探討，需不需要檢討改進，例如定期檢測對於關鍵重要部位，像是吊索，怎麼做重點檢查，工程會對於各個政府機關有很多類似張異形結構，設計施工維護管理要特別注意，張異形結構一旦破壞，會產生一個瞬間災害，未來會提醒各機關要注意功能、安全第一，不應只顧景觀漂亮。