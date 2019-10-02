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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

涉運毒纏訟10年再判無罪！小琉球船東林進龍盼還其清白

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記者王淑君／綜合報導

在小琉球開設漁船公司的林進龍，被控在10年前幫國小同學向菲律賓返台漁船代領3台DVD的紙箱，內卻夾藏16塊海洛因磚，被依運毒罪遭判18年。他喊冤不知內藏毒品，冤獄平反協會協助聲請再審，2017年法院裁定開啟再審，2018年獲判無罪後檢察官上訴，案件經最高法院發回高雄高分院更審，2019年9月30日高雄高分院再度判其無罪。

2018年，高雄高分院合議庭認為，林進龍如果知道貨品中藏有毒品應該不會命兒子前往取貨。此外，調閱通聯記錄發現，林進龍與林金群當月僅簡短通話一次，無密集聯繫，且林金群也供稱林進龍不知情。法官最後認定罪證不足，判決林進龍無罪，但檢方堅持上訴。2019年1月最高法院審理後發現，二審未傳喚關鍵員警，有判決缺漏，撤銷無罪判決、發回更審。

2019年9月30日，高雄高分院再審認為，無證據認定林進龍參與林金群的運毒計畫，負責安排運毒的主嫌林金群到案後證稱，只是麻煩林進龍幫忙代為領取DVD紙箱，未告知紙箱內藏海洛因一事。再者，林進龍指示其子前往將裝有毒品紙箱取回後，將紙箱放置屋外，並未特別保管，也未曾開啟紙箱，海洛因磚16塊價值甚高，被告若非不知情，否則此舉不合常理，撤銷原判改判無罪，檢方可再上訴。

在2018年第一次再審獲無罪判決時，林進龍接受《ETtoday新聞雲》專訪時談到，想到這些年來的冤屈，他只想勸勸法官、檢察官，多用點同理心，聽聽被告的說詞；多用點同理心，再查查相關的證據，千萬不要心存「別人的孩子死不完」，希望不要再有冤屈者承受這樣的苦。二度獲判無罪，林進龍期盼檢方不要上訴，還其最後清白，捲入同案的陳火盛也能有開啟再審大門的機會。

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