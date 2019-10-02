南方澳斷橋設計商起底！曾被爆ETC測試作假　20年承攬577政府工程

▲南方澳大橋斷裂。（圖／周刊王提供）

圖、文／周刊王

位在宜蘭南方澳的跨港大橋，在1日上午9點30分許發生崩塌意外，截至目前為止已知4死2失蹤。意外發生後本刊調查，當時橋樑的設計商就是「亞新工程顧問股份有限公司」，亞新公司在國內可說大名鼎鼎，承包淡海輕軌、新北市捷運三鶯線等多項工程，20年來承攬577件政府工程，連新北市前副市長高宗正也在該公司任研發長，還一度引發立法委員段宜康質疑。

南方澳跨港大橋是由亞新工程顧問公司設計、立永營造的南方澳跨港大橋，是亞洲第一座雙叉式單拱橋，全世界只有二座，另一座位西班牙馬德里市。南方澳跨港大橋，橋長140公尺、橋寬15公尺、橋面高18.5公尺、鋼板總重1,535公噸，施工日從1996年1月27日至1998年6月20日，造價2.5億元。

在2006年時，高速公路電子收費系統（ETC）因為競標爭議鬧得沸沸揚揚，當時負責道路測試的廠商就是亞新工程顧問公司，結果被查出在測試報告中作假，當時亞新出面回應，指出測試時都有政風人員在場，絕無造假。

民進黨立委段宜康在2016年時也曾提出質疑，前新北市長朱立倫任內的前副市長高宗正，從新北市工務局長直升副市長，主管153億元的淡海輕軌，當時監造顧問委託的是亞新工程顧問公司；而340億元的三鶯線營造案雖然是由榮工公司得標，但是負責細部設計的還是亞新工程顧問公司。

不過高宗正在退休後卻到亞新擔任研發長，因此懷疑圖利；新北市政府當時回應，所有工程都是公開招標，高宗正也是是國內工程専業人員，希望不要用含沙射影的方式，抹煞工程人在専業上的努力。

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