18歲示威學生中槍倒地！　何傳耀中學校長：全力支援受傷同學

記者洪珮瑄／綜合報導

香港示威者昨（1）日發起「六區開花」活動，期間爆發激烈衝突，甚至還有一名就讀何傳耀紀念中學的曾姓青年左胸遭到實彈射擊，當場噴血倒地，引起外界震驚。據了解，今（2）日除了有超過400人為他靜坐聲援，何傳耀中學校長也出面表示，將會全力支援該名受傷同學。

▲香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，曾同學昨日遭到警方開槍射擊，左邊胸口被子彈打中，鮮血直流，隨後他便不斷高喊「我心口好痛」。救護人員到場後，替他進行急救，並且送往瑪嘉烈醫院，經手術後，情況已由危殆轉為穩定。

何傳耀紀念中學校長謝潤明表示，昨日已經與2名副校長趕到醫院探望曾同學，但因為當時正進行手術，所以至今仍未能見到面，稍後會再到醫院探望。此外，他也提到，需要多點時間去了解整起事件，之後也將會全力支援該名受傷同學和他的家人。

▲香港10/1遊行路面被縱火。（圖／記者黃彥傑攝）

校長謝潤明認為，現在最重要的是輔導學生情緒，目前已經安排老師及社工。他表示，若今天有學生想罷課，會安排他們到禮堂，並不會阻止他們。

此外，該學校也發出聲明表示，全校師生都事件感到十分難過和擔憂，學校已即時啟動危機處理小組，由教育心理學家、老師和社工輔導情緒受困擾的學生，校方希望同學參與公眾活動時注意安全，遠離危險。

據了解，今早已有大批學生和穿著黑衫的校友，在何傳耀紀念中學外集會，聲援該名中槍的曾圖學，他們舉起標語，譴責警方開槍，現場約有超過400人。

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