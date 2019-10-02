紅茶已賣完！學生妹改單陷「魔性奶茶輪迴」店員臉綠　專業人士出聲幫平反

▲手搖飲料店示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

這位同學很堅持喔！一名女網友表示自己在買飲料時，明明就聽到店員說「紅茶已賣完」，但有名女客似乎聽不太懂，一直要改點奶茶，可怕的無限輪迴讓店員都尷尬了。

女網友1日在臉書「爆廢公社」中分享買飲料遇見的趣事，她表示自己和老公在飲料店前，聽到一名學生妹想要點紅茶，但店員卻無奈告知紅茶已經賣完。學生妹接著想了一會兒，改口表示要點奶茶，此舉卻讓店員傻眼回應「呃......奶茶就是紅茶加奶精喔！」

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不料妹子隨後還是繼續陷入魔性輪迴，「那我要鮮奶茶」，短短6字讓原PO和店員不尷尬也難。

▲妹子很堅持要點內含紅茶的飲料。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文一出，網友們紛紛回應道，「來找碴」、「阿就沒有紅茶了是在跳針喔」、「我常遇到這種的」、「給她奶綠啦」、「之前遇到有人要點酸辣湯，老闆說賣完了，他說那改酸辣湯餃」、「這孩子是喝ㄎㄧㄤ了吧」。

然而，留言中也有飲料店店員出面指出，其實妹子也不見得是真的傻，事實上有些飲料店不見得只用一種紅茶，「有些飲料店的鮮奶茶跟奶茶用的紅茶不一樣耶」、「五X嵐的奶茶跟鮮奶茶用的是不一樣的紅茶，所以有時候紅茶賣完都會改推薦客人點鮮奶茶」。

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