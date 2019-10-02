傳播妹控被酒客下藥「好無力」遭性侵　法官判無罪：這藥是亢奮非無力

▲苗栗縣一名曾姓男子被控於KTV內下藥於啤酒中，性侵傳播妹得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／苗栗報導

苗栗縣一名傳播妹小晴（化名）2016年時與曾姓男酒客在KTV內飲酒，他指控曾男涉嫌在她的啤酒中下藥，趁她頭暈、四肢癱軟無力後再載回租屋處性侵。經法官調查發現，小晴體內確實有驗出毒品「甲基甲基卡西酮」，但此藥物的藥性是讓人亢奮，與小晴所述的證詞相違背，故判曾男無罪。

曾男2016年12月17日晚間8點許約了小晴至KTV飲酒唱歌，起初包廂內只有他們兩人，後來曾男表示要去其他包廂與朋友敬酒，便帶了1瓶啤酒離開包廂，約莫過了5分鐘，返回後又將手中啤酒倒至各自的酒杯裡。小晴喝完該杯啤酒後就感到一陣頭暈，便向曾男表示想回家，請曾男載她返回租屋處。

據小晴所述，回程中曾男先是在便利商店買了保險套，在將她載回租屋處後，不顧反對強行將她拉進房間，開始脫衣服，因她當下因無力反抗，曾男最終性侵得逞。

小晴自稱平時酒量相當好，喝12瓶都不會醉，但案發當日僅喝約2至4瓶便感到四肢無力，且當時也察覺酒味與平時熟悉的味道不太相同，故懷疑曾男在酒中下藥。而曾男性侵後，小晴也有撥電話向友人發出求救訊號，報警提告曾男涉嫌妨礙性自主。

事後曾男坦承確實有在KTV內與小晴飲酒，但否認有在啤酒中加入「甲基甲基卡西酮」藥物，且與小晴是性交易，並沒有強迫發生關係。經法官調查後發現，小晴體內確實有驗出三級毒品「甲基甲基卡西酮」成分，但此藥物會讓人興奮，與小晴所述的頭暈等無力症狀不相符，因此針對小晴的指控持懷疑態度。

法官在勘驗KTV及便利商店的監視器畫面後，認定小晴在喝酒後並未有明顯身體不適的樣子，而感到頭暈時也沒有主動向櫃台求救？後來明知曾男購入保險套，還自行開門讓曾男進入家中？總總行為皆顯示她當下有一定之自主性，實情確實與所述常情相違 。

最終法官認定，因小晴對案發經過說詞矛盾，且除了她的單一指控外，尚缺乏其他能佐證曾男行為的證據，無法證明其有犯罪事實，故判增男無罪確定。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►和2未成年少女「壞壞」！ 他前案獲緩刑後案閃不掉

►無良幼兒園「200孩童搶60顆蛋」！離職員工爆：魯肉飯只看到一層油

►普悠瑪案首開庭！尤振仲3被告到庭 檢察官江貞諭：證據經得起檢驗