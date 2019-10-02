建議「開槍射腿」逼移民走慢點！　紐時：川普狂找極端方法擋美墨邊境

▲ 川普不斷尋求解決邊境問題的方法。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《紐約時報》援引《邊境戰爭：川普對移民的攻擊》（Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration）一書內容於1日爆料，美國總統川普（Donald Trump）3月在一場會議中呼籲將美墨邊境完全關閉，讓白宮顧問都難掩震驚。川普隨後又在一場會議中表示，可以在移民越過南部邊境時朝他們的雙腿開槍，以減緩他們移動的速度。

《邊境戰爭》採訪10餘名直接參與3月這起敏感事件的白宮及政府官員，《紐時》摘錄其內容指出，川普今年3月為移民問題震怒，在白宮橢圓形辦公室舉行會議，要求在隔天中午以前完全關閉美墨邊境。

顧問擔心，川普的命令會困住在墨西哥的美國遊客，同時打擊兩國經濟。他們也很清楚，川普極力尋找解決移民問題的方案，且一次比一次極端。所幸川普在憤怒的一星期結束時放棄此念頭，但也撤換當時反對他的官員。

據悉，川普的最高政策幕僚米勒（Stephen Miller）、時任國土安全部部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、時任海關和邊境保護局局長麥卡利南（Kevin McAleenan）、代理幕僚長馬瓦尼（Mick Mulvaney）、白宮高級顧問兼川普女婿庫許納（Jared Kushner）和其他高級官員都出席這場會議。

報導指出，川普私底下經常揚言以填滿水的溝渠來加固邊境溝渠，水中還要放滿蛇或短吻鱷，再要下屬估算成本；或是讓圍牆可以通電、以釘子刺穿試圖翻牆的人等。

他也曾公開表示，如果移民丟石頭，士兵就會開槍，直到助手告訴他這是違法行為，他才作罷。但有受訪者回憶道，後來的一次會議上，川普又建議對移民的腿部開槍，以逼迫他們放慢速度，同樣被告知這是違法的。