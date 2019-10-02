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崁頂鄉代鄭秀填捐贈爆閃警示燈　盼降低村里危險路段交通事故

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▲屏東縣東港警分局長劉清俊（右）到崁頂鄉民代表鄭秀填服務處致意 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港警分局長劉清俊（右）到崁頂鄉民代表鄭秀填服務處致意 ，表達感謝。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉民代表鄭秀填平日熱心公益關懷弱勢，先前參加東港警分局所舉辦的治安座談會後，得知善心人士在各危險路口加裝爆閃警示燈後，車禍死亡人數大幅的減少，因此捐贈了134組，冀望未來減少車禍發生，保障用路人交通安全。

東港警分局長劉清俊先前治安座談會報告，今年車禍死亡件數，由於善心人士在各危險路口加裝爆閃警示燈後，車禍死亡人數大幅的減少。

當時與會的崁頂鄉民代表鄭秀填認為爆閃警示燈夜間能提醒用路人減慢速度減少車禍發生，是非常好的道路警示裝置，如能在各鄉鎮村里的危險路段路口都能裝設，必定能增加駕駛人行駛道路的安全性，因此捐贈給東港警分局爆閃警示燈134組，劉分局長為感謝鄭代表熱心公益關懷交通，率交通組長至鄭代表服務處頒贈感謝狀致意。

劉清俊分局長說，一件死亡車禍造成兩個家庭的破碎，警方將持續執行各項交通安全取締工作，積極防制交通事故發生，呼籲駕駛人行近路口應減速禮讓，勿超速、勿搶快、勿酒後駕車，騎乘機車應戴安全帽，老年人清晨天色昏暗外出，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物，共同來維護良善的交通安全環境。

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