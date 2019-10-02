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25警傷拘逾180人！港警共開6發實彈　警務處長盧偉聰：開槍合理合法

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▲香港有示威者被實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

▲香港有示威者被實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

記者鄭思楠／綜合報導

香港1日多區爆發激烈衝突，警方直指事件為「暴動行為」，其間還發生4宗警方開實彈事件，共開6槍，其中1槍近距離擊中一名18歲男示威者。警務處處長盧偉聰深夜在警總會見記者時稱，警員在雷光火石下被近距離襲擊，感到自己及同袍生命受威脅，遂採取開槍的行動，「合理、合法、合乎指引。」

據《香港01》報導， 警務處處長盧偉聰於晚上11時52分在警總大堂見記者，他表示，10月1日是香港其中一個「最暴力、最混亂的日子」，社會元氣大傷。他譴責，今日出來的人不是想表達信念，只想蓄意破壞，主動襲擊警員及市民，令好多人受傷。

他指出，目前共有25名警員受傷，逾180人被捕，涉嫌暴動、非法集會、藏有攻擊性武器及襲警。他又提及，警方今日共開6發實彈，分別在荃灣、旺角及黃大仙。

盧偉聰回應「開槍事件」，油麻地及荃灣三個地點分別有大批暴徒襲擊警員，分別以長棍、尖頭硬物、汽油彈，毆打及扔向警員，導致部分警員頭破血流；3宗事件中警員都曾警告但無效，感到生命受嚴重威脅，逼於無奈使用佩槍，制止暴力襲擊，做法合法及合理。

▲香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

他隨後指出，中槍的18歲施襲者是左邊膊頭附近位置受傷，送院時清醒，現涉嫌襲警被捕。對此，記者追問為何警方指示威者中槍位置是左肩，但男生中槍位置明明距離心臟只有3公分？盧偉聰表示，警方沒有給不正確訊息，只是給已知道的訊息。

還有記者問，是否有分區指揮官向前線警下命令如果感危險可開真槍的命令？他回應，自己沒有下過此命令，但是否有個別警員有此番說法，要再了解，「但一向使用武力、使用槍械的指引沒有變過。」

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