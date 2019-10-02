　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「對韓國瑜指教」恐遭開鍘　李正皓：開除我的是「國瑜黨」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜青年局媒體聯訪。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者呂欣玫／綜合報導

國民黨草協聯盟發起人李正皓因近期對國民黨總統參選人韓國瑜多有指教，1日被通知要到中和區黨部召開考紀會。對此，李正皓2日表示，既使他最後被開除了，「開除我的是以少數韓粉與某些活在同溫層的高層為主的『國瑜黨』。」

國民黨中常會日前通過「禁止抹黑韓國瑜」條款，選舉期間應該嚴格執行黨紀，凡是汚衊黨參選人者，應立即開除黨籍。因此，李正皓被通知要到中和區黨部召開考紀會，但他也澄清，韓國瑜民調落後是事實，他對韓國瑜選情的批評，「都是為了國民黨好，不能理解召開考紀會的理由何在。」

對於有許多人關心昨日考紀會的結果如何，李正皓2日透過臉書表示，既使他最後被開除了，他認為開除他的也不是國民黨，「開除我的是以少數韓粉與某些活在同溫層的高層為主的『國瑜黨』。他們的強項從來不是解決問題，而是解決提出問題的人，這與我過去認識的國民黨完全不同。」

而會議中考紀委員希望李正皓能做出一些承諾，以作為未來從輕發落的交換，其中包含未來在媒體前對於韓國瑜的評論有所節制。對此，李正皓以3點回應，第一，他的價值觀無庸置疑是藍營，對於民進黨該批評的，他一個都沒有少批評。

第二，李正皓評論韓國瑜至今，沒有講說韓有小三、上酒店、抱女人，這些沒有根據的黑韓言論，他一句話都沒有講過，不捏造事實是他公開評論的基本底線。第三，對包含韓國瑜在內的政治人物的任何評論，都是秉著他政治幕僚的專業經歷而做出來的觀察和結論，完全可受公評。

李正皓強調，上述三點原則，他過去是這樣、召開考紀會後也還是這樣，不會有所改變，而未來新北市黨部會針對他的考紀問題做出什麼結論？是否會開除？這並非他能控制，他能控制的是持續且努力的反應他所聽到青年的聲音，特別是藍營青年的焦慮，讓同是藍營的青年知道，不是每一個藍營的人都活在另一平行的國瑜宇宙之中。

ET快訊
南方澳大橋完整檢測報告曝光！　肇事關鍵「鋼索鏽蝕」沒列入
Albee被潑水「渾圓亮點現形」　黑Bra走光鏡頭還在拍！網
林志炫爆3年前「秘婚乾妹妹」！　國中兒曝光偽單身破功
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「對韓國瑜指教」恐遭開鍘　李正皓：開除我的是「國瑜黨」

2020總統大選安維人力編組　邱國正：至少規劃五組

斷橋救援尚未結束...國民黨小編分享貼文遭網友轟：政治操作

雲端最前線／藍綠對決！蔡英文43.9% 領先韓國瑜的33.2%

深夜搜救不停歇...陳其邁承諾：儘快將人救出

柯文哲稱橋梁評鑑「台北六都第一」：我們重視市民生命財產安全

南方澳6名外籍漁工待救　林佳龍：將持續搜救工作

國民黨選前人事大地震！　組發會主委李哲華突遭拔官

郭台銘捐1000萬救災斷橋事件　蔣月惠：若開收據「那是節稅」非捐款

專訪／謝佩芬秀「雙哈佛」畢業證書　100分女孩要強化大安文教區

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

南方澳跨海大橋坍塌...「整段落入海中」疑漁船遭壓損　警消人員搶救中

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

上課突落水！ㄎ一ㄤ汪意外獲新技能　主人卻超淡定...老師笑翻：二哈無誤

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

小琉球3遊客被控「腳踩+手壓海龜」引網眾怒撻伐...他澄清：踩的是礁岩

「對韓國瑜指教」恐遭開鍘　李正皓：開除我的是「國瑜黨」

2020總統大選安維人力編組　邱國正：至少規劃五組

斷橋救援尚未結束...國民黨小編分享貼文遭網友轟：政治操作

雲端最前線／藍綠對決！蔡英文43.9% 領先韓國瑜的33.2%

深夜搜救不停歇...陳其邁承諾：儘快將人救出

柯文哲稱橋梁評鑑「台北六都第一」：我們重視市民生命財產安全

南方澳6名外籍漁工待救　林佳龍：將持續搜救工作

國民黨選前人事大地震！　組發會主委李哲華突遭拔官

郭台銘捐1000萬救災斷橋事件　蔣月惠：若開收據「那是節稅」非捐款

專訪／謝佩芬秀「雙哈佛」畢業證書　100分女孩要強化大安文教區

世田賽／撐竿跳5米97經典對決　金銀牌得主後空翻慶祝

客人遲到他抱怨兩句　UBER司機遭2男痛毆還砸車

中職直播／桃猿贏球就是全年第一　尼克斯先發戰兄弟楊志龍

「校長」譚詠麟首攻蛋挨告　被控未經授權演唱《心手相連》

和碩分紅獎金入袋　員工年收入16～18個月

南方澳斷橋／油罐車墜落第一現場！車體炸裂爛成廢鐵　濃黑油漬布滿橋墩

港口冷又臭！海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」　怒轟：台灣沒有比較高尚

在英生活13年！台女醫師「簽證出包」遭強制離境　3萬人連署挺：留下來

南方澳大橋完整檢測報告曝光！　肇事關鍵「鋼索鏽蝕」沒列入

街舞狂潮再起！　Bboy小猴子闖Red Bull世界決賽16強

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

政治熱門新聞

郭董捐1000萬　蔣月惠：若開..

韓粉辦「手工街頭民調」　韓大贏..

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選..

蔡英文包軌！韓粉自辦民調「狂贏..

快訊／國民黨組發會主委李哲華遭..

南方澳大橋坍塌　韓國瑜致電林姿..

專訪／100分女孩謝佩芬秀「雙..

深夜搜救不停歇...陳其邁承諾..

杏仁哥嗆黃捷：不尊重長輩！陳柏..

大選倒數百日！蔡韓差距漸拉大 ..

國民黨鐵達尼...沈富雄：起碼..

蔡英文下5指令：全台老舊橋梁檢..

柯文哲稱橋梁評鑑「台北六都第一..

快訊／南方澳大橋坍塌　郭台銘捐..

更多熱門

相關新聞

總統安維編組　邱國正：至少五組

2020總統大選即將進入倒數100天，總統候選人維安也備受關注。國安局長邱國正2日表示，按照以往的經驗，國安局最少規劃五組備便，九月中旬已經完成第一階段的訓練，目前正持續訓練當中。

直播／藍綠對決！蔡英文43.9% 領先韓國瑜的33.2%

南方澳大橋坍塌　韓國瑜致電林姿妙：隨時提供援助

大選倒數百日！蔡韓差距漸拉大 唯有朱立倫能幫韓國瑜

關鍵字：

韓國瑜李正皓

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅有娜美老婆還劈腿！4女全是「超兇長腿正妹」

快訊／南方澳大橋垮拉出遺體！漁工四肢僵硬亡

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

《玩很大》新卡司「讓吳宗憲傻眼」！玩粉也崩潰

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭壓慘死

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

福原愛大姑遭爆私下行徑！日網幻滅：根本怪獸

正妹綁頭髮衣服上拉　渾圓南半球蹦出來

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

郭董捐1000萬　蔣月惠：若開收據是節稅

南方澳斷橋「承造商」　蓋完欠債落跑20年

對話曝！煞氣女嗆爆雇主「PO啥干妳屁事」

北漂青年回老家　祖產驚見立委阿公墳

更多

最夯影音

更多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面