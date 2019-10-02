「對韓國瑜指教」恐遭開鍘　李正皓：開除我的是「國瑜黨」

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨草協聯盟發起人李正皓因近期對國民黨總統參選人韓國瑜多有指教，1日被通知要到中和區黨部召開考紀會。對此，李正皓2日表示，既使他最後被開除了，「開除我的是以少數韓粉與某些活在同溫層的高層為主的『國瑜黨』。」

國民黨中常會日前通過「禁止抹黑韓國瑜」條款，選舉期間應該嚴格執行黨紀，凡是汚衊黨參選人者，應立即開除黨籍。因此，李正皓被通知要到中和區黨部召開考紀會，但他也澄清，韓國瑜民調落後是事實，他對韓國瑜選情的批評，「都是為了國民黨好，不能理解召開考紀會的理由何在。」

對於有許多人關心昨日考紀會的結果如何，李正皓2日透過臉書表示，既使他最後被開除了，他認為開除他的也不是國民黨，「開除我的是以少數韓粉與某些活在同溫層的高層為主的『國瑜黨』。他們的強項從來不是解決問題，而是解決提出問題的人，這與我過去認識的國民黨完全不同。」

而會議中考紀委員希望李正皓能做出一些承諾，以作為未來從輕發落的交換，其中包含未來在媒體前對於韓國瑜的評論有所節制。對此，李正皓以3點回應，第一，他的價值觀無庸置疑是藍營，對於民進黨該批評的，他一個都沒有少批評。

第二，李正皓評論韓國瑜至今，沒有講說韓有小三、上酒店、抱女人，這些沒有根據的黑韓言論，他一句話都沒有講過，不捏造事實是他公開評論的基本底線。第三，對包含韓國瑜在內的政治人物的任何評論，都是秉著他政治幕僚的專業經歷而做出來的觀察和結論，完全可受公評。

李正皓強調，上述三點原則，他過去是這樣、召開考紀會後也還是這樣，不會有所改變，而未來新北市黨部會針對他的考紀問題做出什麼結論？是否會開除？這並非他能控制，他能控制的是持續且努力的反應他所聽到青年的聲音，特別是藍營青年的焦慮，讓同是藍營的青年知道，不是每一個藍營的人都活在另一平行的國瑜宇宙之中。