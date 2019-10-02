港口冷又臭！海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」　怒轟：台灣沒有比較高尚

▲南方澳斷橋，漁船遭壓毀。（圖／記者張君豪攝）

網搜小組／劉維榛報導

宜蘭南方澳跨港大橋昨（1）日瞬間崩塌，造成4死悲劇，目前仍有2名漁工失蹤，軍警消把握每分每秒搜救。這起公安意外也讓外籍漁工悲歌浮出檯面，一名自稱是海巡的網友爆料，這些移工下班後，仍需死守海上顧船，完全沒有加班費，寫實又暗黑的處境讓大批網友拳頭硬了！

一名擔任海巡的網友在PTT感慨，這些遠離家鄉，來到台灣打拚的外籍漁民真的很可憐，海港口又臭又冷，以冬天來說，「我站安檢台穿3件+海巡外套都還要把自己捲在一起，還全身發抖」，他們卻只能睡在船上煮泡麵充飢，透過手機跟家人視訊吐內心苦水。

請繼續往下閱讀...

原PO也看盡他們被惡老闆無情對待，「下班居然不能上岸，要幫船東顧船，還沒有加班費！」不僅如此，連手機申辦無限網路也被台人拗，「騙他辦1千多吃到飽的方案，但外勞在外海是沒有網路，很可憐直接被騙，但這些問題安檢所跟地方政府都不會去管，為什麼？因為漁民船東的勢力很大！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲漁船毀損嚴重！（圖／記者張君豪攝）

「移工是最慘的，被漁村騙錢是基本！」原PO語帶心疼直呼，這些社會最底層的勞工被台人無盡壓榨，無奈卻無法伸手援助，最後他不忘狠酸，「所以說台灣真的不用笑大陸，大家對待弱勢族群都是半斤八兩，沒有比較高尚好不好！」

這篇黑暗史一貼出後，引發大批網友關注，紛紛抱不平怒轟「一艘都幾百幾千萬起跳，結果小錢不肯花」、「推，對待真弱勢真的不手軟」、「船東肯花錢就不會請移工了 除了船長，95%都是外籍移工」、「船屋上的非法漁工更慘」、「上次一日（系列節目）不是有船員，吃泡麵還有蟑螂」、「這篇倒是沒講錯，台灣漁民真的有錢又苛薄」、「這篇才是真正八卦且寫實」、「事實，同為海巡看到的就是這樣」、「以前在海巡當兵，台灣漁民真品行惡劣」。

▲不少人也心酸看過類似慘況！（圖／翻攝PTT）

►生火了！連我媽都用到發光

►連千毅專寵小三子瑜！ 「壞壞對話」全被曝…40歲美魔女小四吃醋鬧翻天



►南方澳斷橋／油罐車司機「脾臟出血」已止！預計4日手術 主治醫：情況樂觀