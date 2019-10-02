　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

港口冷又臭！海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」　怒轟：台灣沒有比較高尚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼南方澳斷橋／遭壓毀漁船照。（圖／記者張君豪攝）

▲南方澳斷橋，漁船遭壓毀。（圖／記者張君豪攝）

網搜小組／劉維榛報導

宜蘭南方澳跨港大橋昨（1）日瞬間崩塌，造成4死悲劇，目前仍有2名漁工失蹤，軍警消把握每分每秒搜救。這起公安意外也讓外籍漁工悲歌浮出檯面，一名自稱是海巡的網友爆料，這些移工下班後，仍需死守海上顧船，完全沒有加班費，寫實又暗黑的處境讓大批網友拳頭硬了！

一名擔任海巡的網友在PTT感慨，這些遠離家鄉，來到台灣打拚的外籍漁民真的很可憐，海港口又臭又冷，以冬天來說，「我站安檢台穿3件+海巡外套都還要把自己捲在一起，還全身發抖」，他們卻只能睡在船上煮泡麵充飢，透過手機跟家人視訊吐內心苦水。

請繼續往下閱讀...

原PO也看盡他們被惡老闆無情對待，「下班居然不能上岸，要幫船東顧船，還沒有加班費！」不僅如此，連手機申辦無限網路也被台人拗，「騙他辦1千多吃到飽的方案，但外勞在外海是沒有網路，很可憐直接被騙，但這些問題安檢所跟地方政府都不會去管，為什麼？因為漁民船東的勢力很大！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼南方澳斷橋／遭壓毀漁船照。（圖／記者張君豪攝）

▲漁船毀損嚴重！（圖／記者張君豪攝）

「移工是最慘的，被漁村騙錢是基本！」原PO語帶心疼直呼，這些社會最底層的勞工被台人無盡壓榨，無奈卻無法伸手援助，最後他不忘狠酸，「所以說台灣真的不用笑大陸，大家對待弱勢族群都是半斤八兩，沒有比較高尚好不好！」

這篇黑暗史一貼出後，引發大批網友關注，紛紛抱不平怒轟「一艘都幾百幾千萬起跳，結果小錢不肯花」、「推，對待真弱勢真的不手軟」、「船東肯花錢就不會請移工了 除了船長，95%都是外籍移工」、「船屋上的非法漁工更慘」、「上次一日（系列節目）不是有船員，吃泡麵還有蟑螂」、「這篇倒是沒講錯，台灣漁民真的有錢又苛薄」、「這篇才是真正八卦且寫實」、「事實，同為海巡看到的就是這樣」、「以前在海巡當兵，台灣漁民真品行惡劣」。

▲港口冷又臭！海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」　怒轟：台灣沒有比較高尚（圖／翻攝PTT）

▲不少人也心酸看過類似慘況！（圖／翻攝PTT）

►生火了！連我媽都用到發光

►連千毅專寵小三子瑜！　「壞壞對話」全被曝…40歲美魔女小四吃醋鬧翻天

►南方澳斷橋／油罐車司機「脾臟出血」已止！預計4日手術　主治醫：情況樂觀

ET快訊
快訊／南方澳罹難！ 林佳龍：每人賠償500萬元
港口冷又臭！海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」轟：台灣沒比較高
ET總統民調／朱立倫也救不了韓國瑜　「蔡賴配」44%三殺「韓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Skoda車98加200！男員工一看「韓國車啦」狂撩女同事　邊緣駕駛：以為買到歐洲車

懷孕狂行房！女兒流汗「頭頂有異味」他嚇壞　第2胎秒冷落妻子

他帶「大小碗炒麵」回家秤重！老闆秒被打臉　網卻戰翻：很佛心

正妹網紅直播沒穿胸罩！　一綁馬尾「渾圓白皙南半球蹦出」8秒動圖瘋傳

月薪12萬「只要幫收房租」...進口車免費開！PTT土豪哥嘆：錢真的花不完

蔡桃貴熟睡突摔下床「頭部著地」！　一聲巨響驚嚇畫面曝…二伯推門衝進

傷患狂湧「急求志工」！看護工作13hrs怨：誰有鳥時間　他半夜抵急診室暖哭了

用最快速度重建「南方澳大橋」　林佳龍：最慢3年內完工啟用

南方澳大橋檢測報告未提「鋼索鏽蝕」　3年維護檢修明細曝光

「國家鐵道博物館籌備處」揭牌！「文化恐怖份子」洪致文正式就任主任

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

南方澳跨海大橋坍塌...「整段落入海中」疑漁船遭壓損　警消人員搶救中

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

上課突落水！ㄎ一ㄤ汪意外獲新技能　主人卻超淡定...老師笑翻：二哈無誤

小琉球3遊客被控「腳踩+手壓海龜」引網眾怒撻伐...他澄清：踩的是礁岩

傷患狂湧「急求志工」！看護工作13hrs怨：誰有鳥時間　他半夜抵急診室暖哭了

用最快速度重建「南方澳大橋」　林佳龍：最慢3年內完工啟用

南方澳大橋檢測報告未提「鋼索鏽蝕」　3年維護檢修明細曝光

「國家鐵道博物館籌備處」揭牌！「文化恐怖份子」洪致文正式就任主任

即刻盤查港務公司轄下17座橋梁！　陳劭良承諾：109年完成檢測

短髮妹愛吃羊肉爐被嫌「勞工才吃」　她霸氣絕交...千人噴笑：這超高檔好嗎

醫病溝通零距離！　安南醫院病人安全週響應活動

南方澳罹難漁工農委會先給5萬慰問金　死亡保險給付1人35萬

月破12萬！苗栗外送哥「超地獄鐵人明細」曝光　5天60趟↑...網正反掀戰

交委會臨時提案通過！　工程會1個月內提南方澳斷橋報告

15座與南方澳跨海大橋同型鋼索橋　中市府：完成檢測沒有危橋

跟媽媽學唱歌！錢嫂柴小聲唸「妹妹背著洋娃娃～」哼完現賺100

傷患狂湧「急求志工」！看護工作13hrs怨：誰有鳥時間　他半夜抵急診室暖哭了

辣妻回家癱沙發…忽然一個身影撲來「揉奶+摸下體」　她尖叫：我老公出差了！

用最快速度重建「南方澳大橋」　林佳龍：最慢3年內完工啟用

「香港劍士」大讚史實歐洲武術在台發展　伊塞爾功不可沒

南方澳斷橋／搶清航道「不爆破」背後原因曝！嚴德發：擔心傷到2失聯移工

和2未成年少女「壞壞」！　他前案獲緩刑後案閃不掉

韓國瑜民調下滑…張善政盼扭轉草包形象：他已回復水準

「風飛沙」幫主是鎮代會主席！教唆強盜+暴力討債+持槍恐嚇遭法辦

生活熱門新聞

Skoda車98加2百！員工：..

對話曝！煞氣女嗆爆雇主「PO啥..

南方澳橋齡一曝光　 網友喊：完..

想解鎖帳戶！請事假到銀行「等1..

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細..

海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸..

連千毅授權書4大疑點　陳斐娟笑..

南方澳大橋完整檢測報告曝光！

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅..

受米塔颱風影響 一華航班機轉..

博愛座大媽狂找碴！台中妹帥解圍

12子女已送走4人　98歲老醫..

玩手遊遇前女友　結局超慘網笑翻

【北農惡霸1】常董強占市場精華..

更多熱門

相關新聞

南方澳罹難漁工農委會給5萬慰問金

宜蘭南方澳跨海大橋倒塌，造成多名移工失聯、死傷意外，農委會主委陳吉仲今（2日）表示，該有的慰問金、死亡保險等都會全力協助、負責，而因這次事件導致漁船無法進出作業的損失，也會提供補助，預計最快今天方案會出來。

江姓船東痛哭：第4具遺體是菲律賓漁工

「救我！」漁工狂拍窗！船東還原逃生過程

斷橋3死3失蹤！徐國勇：利用退潮拖出漁船

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭壓慘死

關鍵字：

南方澳跨港大橋移工漁工船東港口

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅有娜美老婆還劈腿！4女全是「超兇長腿正妹」

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

快訊／南方澳大橋垮拉出遺體！漁工四肢僵硬亡

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

《玩很大》新卡司「讓吳宗憲傻眼」！玩粉也崩潰

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭壓慘死

福原愛大姑遭爆私下行徑！日網幻滅：根本怪獸

正妹綁頭髮衣服上拉　渾圓南半球蹦出來

郭董捐1000萬　蔣月惠：若開收據是節稅

南方澳斷橋「承造商」　蓋完欠債落跑20年

收編小貓後發現櫃子藏「緣分」

新北幼兒園爆超收　學童全塞密室不准吵

更多

最夯影音

更多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面