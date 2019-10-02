港警「開6槍實彈」釀2命危74傷！中彈學生轉加護病房　破400人校外靜坐聲援

▲中五學生曾志健遭實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

記者朱世凱／綜合報導

香港昨（1）日有多個地區發生嚴重警民衝突，醫院管理局表示，截至今（2）日凌晨0時，共有74名傷者送往9間公立醫院急診室治療，年齡介於11至75歲，其中有2名男子情况危及、2男傷勢嚴重。遭到警方實彈射擊的中五學生曾志健（音譯），送院時已經清醒並接受治療，不過目前仍在加護病房觀察。據悉，今早有超過400人前往曾志健就讀的何傳耀中學外靜坐聲援，譴責港警開槍行徑。

▼香港10.1遊行場面相當混亂。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

綜合港媒報導，荃灣公立何傳耀紀念中學反修例關注組及民間團體發表聯合聲明，批評警方在荃灣近距離對準中五（相當於台灣高中二年級）同學的左胸開槍，形容這是「以實彈行刑式意圖謀殺香港市民」。學校2名副校長在事發後也已經到醫院探望了解，證實傷者是該校學生曾志健。

消息指出，中槍者左邊肺部中彈，子彈在心臟左邊約3公分的位置，昨晚轉送伊利沙伯醫院心胸外科，透過手術取出子彈，不過情况仍十分危險，目前仍留在加護病房觀察中。有網友得知學生中彈一事後，便號召今早7點半在何傳耀中學靜坐聲援。

報導提到，從7點過後，學校門外就開始有零星的戴口罩、穿黑衣人士靜坐，部分人將《願榮光歸香港》的歌詞放在身邊，直至7點半，聚集人數越來越多，也有穿校服、戴口罩的學生向在場民眾發放傳單，現場人數大約超過400人。

▼網友號召在何傳耀中學外頭靜坐聲援。（圖／翻攝自荃灣公立何傳耀紀念中學校友會臉書）

何傳耀中學校長謝潤明表示，目前會先整理學生情緒，「危機處理小組」也已在第一時間啟動，由教育心理學家、校內老師及社工輔導情緒困擾的學生；另外，有關學生傷勢或是否譴責警方使用過分武力，校方還需再了解，「希望學生在參與公眾活動時注意安全，遠離危險。」

報導提到，曾志健是在昨日下午約4點10分時倒地，當時血液不斷從衣服滲出，他趕緊呼喊，「我中槍了，心口好痛。」之後氣息愈來愈弱，便送往瑪嘉烈醫院就診，晚間才轉至伊利沙伯醫院。醫師指出，該名傷者部分肋骨骨折，而肝臟、心臟及脊椎則無受損，不過由於子彈遺留在他身體的後方出現血胸（hemothorax），因此需要接受引流手術，取出子彈碎片。

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