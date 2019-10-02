在英生活13年！台女醫師「簽證出包」遭強制離境　3萬人連署挺：留下來

▲ 蔣穆純在英國生活的時間約13年。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣27歲女子蔣穆純（Mu-Chun Chiang，音譯）過去已在英國斷斷續續生活13年，目前已成為一名醫師，但如今卻面臨新簽證遭拒絕的狀況，被英國內政部限制一周內離開英國，否則將被遣返回台。對此，她的友人發起請願連署活動，盼能讓蔣穆純繼續留在英國，短短幾天超過3.3萬人力挺聲援。

綜合英媒獨立報、每日郵報報導，蔣穆純於1997年至2002年間曾與父母同住在英國北部大城格拉斯哥（Glasgow），到了2006年她再度返回英國劍橋讀書，先後在利物浦大學（University of Liverpool）、利物浦熱帶醫學院（LSTM）取得學士、碩士學位。她順利成為一名醫師，最近正在接受相關培訓，並於安特里大學醫院（Aintree University Hospital）進行輪班工作。

「我的家人在台灣，但現在的我對英國更為熟悉，這感覺就像是在家一樣」，蔣穆純提到，「自從我走上這條路，就再也沒有回頭。」

只不過，這一切的醫師之路如今都因簽證被打亂。據瞭解，蔣穆純自2006年至今年初都是持有學生簽證，但如今必須要改申請工作簽證才能繼續留下來，儘管她6月就展開申請簽證的相關作業，但卻在8月時發現新的問題。

▲ 信函提到，若蔣穆純違規滯留英國，將會被罰款，甚至有可能面臨最高6個月的牢獄生活。（圖／翻攝自change.org）

英國內政部規定，蔣穆純在申請期間的90日期間內，銀行帳戶至少要有945英鎊（約新台幣3萬6940元）來證明可以在英國自給自足生活。她認為，她只要在每月月底達到此一門檻就能過關，卻沒想到英國政府的規定是「每日」帳戶須維持在945英鎊以上，最終當局上月致函蔣穆純，限期一周內離開英國，而她則是在27日收到這封信。

消息傳出後，友人梅絲理（Mina Mesri）發起請願連署活動，呼籲內政部能夠改變此一決定，讓蔣穆純繼續留在英國，立刻引來英國及海外醫師的支持，短短幾天超過3.3萬人力挺聲援。

蔣穆純坦言，她真的很喜歡她的工作，但也知道英國家庭醫師（GP）嚴重短缺，「內政部這些規定需要再重新考慮，我禮拜一要去和律師見面，看看我接下來有什麼選擇。」

對此，英國內政部也發出聲明，強調所有簽證申請都是依據個人狀況斟酌考量，「蔣女士沒有提供足夠的簽證申請文件，但我們正與她聯繫，來看看現階段能有哪條路可走。」

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