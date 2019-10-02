南方澳斷橋／油罐車司機「脾臟出血」已止！預計4日手術　主治醫：情況樂觀

▲右一為張姓油罐車司機女兒。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日發生嚴重坍塌，造成一輛中油油罐車隨著橋梁坍塌墜落地面，61歲的張姓駕駛身受重傷，有中度氣胸、血胸等情況，左腎臟、脾臟當場破裂出血，就連骨盆左大腿也骨折，臉部也出現撕裂傷，傷勢相當嚴重。不過就在2日上午傳出好消息，駕駛脾臟出血已止，將於4日進行手術，目前情況樂觀。

橋樑橫跨蘇澳港及南方澳的跨海大橋1日上午9時30分左右突然崩塌，更激起陣陣浪花，崩塌瞬間將當時停泊在橋下的3艘漁船重壓，其中一艘更被壓入水中，疑似有5名漁工因此受困。警消人員獲報後，緊急前往現場救援，陸海空全出動！而現場目擊者全被嚇壞，直說橋樑坍塌瞬間就像「自由落體」一樣。

▲南方澳大橋坍塌，油罐車當場墜落起火燃燒。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）

事發時，一輛中油油罐車正在橋上行駛，孰料，即將駛出時卻碰上跨海大橋崩塌，當場墜落橋底地面，燃起熊熊大火，濃厚黑煙也不斷冒出，61歲張姓油罐車重傷先被送往榮總蘇澳分院，接著轉送博愛醫院急救。

據了解，張男因身體左半邊受到重擊，第3至第9多重肋骨骨折，出現中度氣胸、血胸等情況，已接受胸管置放手術及輸血治療，另外，張男左腎臟、脾臟破裂內出血，骨盆、左大腿也骨折，還伴有臉部撕裂傷，傷勢可說是相當嚴重。

▲油罐車司機送博愛醫院搶救畫面。（圖／記者陳雕文攝）

不過，就在2日上午近9時傳出好消息，羅東博愛醫院表示，目前張男脾臟出血已止，預計在4日安排手術，情況樂觀。此外，2名受傷的海巡署搜救隊員目前仍在急診接受觀察，但狀況也相當良好。

【相關新聞】

2船員睡夢中受困底層「8hrs」！崩落瞬間船艙慘遭壓扁 軍艦急拖船排水救命



影／橋斷入海！建築技師初判原因：第6根鋼索掉落 航港局曝：3年前才完成檢修



影／驚悚畫面！南方澳大橋轟一聲斷裂 瞬間濺起「3樓高浪花」...漁船被推回港