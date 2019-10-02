坡州今連爆2例！南韓非洲豬瘟累積11例確診　撲殺豬隻料破11萬頭

▲ 南韓今天爆出2起非洲豬瘟疫情。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道北部與北韓接壤的多個城市上月17日起相繼爆出非洲豬瘟疫情，9月就有多達9例。坡州市是南韓最早傳出確診病例的區域，24日出現第2例。時隔8日，今（2日）早坡州市2家養豬場接連確診，成為該市第3及第4起確診病例，也使得全國累積達到11例。當局已經對京畿道、仁川及江原道地區下達48小時禁運令，凌晨3時30分起生效。

坡州坡平面1家養豬場1日下午有1頭母豬暴斃，4頭出現食慾不振症狀，因此向防疫當局通報。農林畜產食品部接獲通報後展開採樣分析，今天凌晨宣布結果為陽性，成國全國第10例。稍早《韓聯社》最新消息指出，坡州積城面又有一戶養豬的農家宣告確診。

▲ 以紅字標示的非洲豬瘟疫區集中在京畿道北部，橘字則是其餘重點防疫區域。（圖／翻攝自Google Maps）

凌晨宣告確診的坡平面養豬場共飼養逾2400頭豬，半徑3公里內9家養豬場共有12123頭豬。市政府及防疫當局今早9時起（台灣時間8時）針對發病養豬場展開撲殺作業。另外，積城面發病農家則飼養18頭豬，半徑3公里內2家養豬場共有2585頭豬。今天以前南韓已經撲殺98610頭豬，再加上今天的2起病例，撲殺數量可能突破11萬。

此前，仁川市江華郡上月底4天內就累積5例，但9月27日至1日皆沒有新的病例傳出，疫情看似受到控制，使養豬戶鬆了一口氣，沒想到坡州今天就出現2例。至此坡州共確診4例，漣川郡1例，金浦市1例，仁川江華郡共5例。

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