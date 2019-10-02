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北韓今年第11射！似北極星系列潛射彈道飛彈　日本稱落入專屬經濟海域

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▲▼金正恩監督試射火箭炮。（圖／朝中社）

▲ 金正恩上月10日指導試射超大型火箭炮。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓今（2日）晨無預警發射不明飛行物，距離9月10日在平安南道价川市一帶發射超大型火箭炮時隔22天，已經是今年第11次試射。南韓青瓦台緊急召開國家安全保障會議（NSC），稱北韓今天試射的發射體可能是潛射彈道飛彈（SLBM）。日本政府則指責，北韓發射彈道飛彈，違反聯合國安理會決議。

《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部稍早宣布，捕捉到北韓在江原道元山市北方一帶往東海（日本海）方向發射不明發射體，最大飛行高度超過910公里，射程約450公里，目前判斷可能是北極星系列SLBM，正與美國情報當局聯手精密分析。南韓軍方保持待命，以觀察北韓有無額外的軍事行動。

北韓與美國的無核化協商停滯已久，1日才宣布將於5日重啟實務會談，北韓便再度試射。青瓦台7時50分（台灣時間6時50分）緊急召開國安會常任委員會，由國家安保室長鄭義溶主持，對北韓在實務協商前夕試射一事表達強烈憂慮。

▲▼北韓領導人金正恩視察新潛艇。（圖／朝中社）

▲ 金正恩7月視察新潛艇。（圖／朝中社）

聯合國安理會第2397號決議重申，北韓不得再使用彈道導彈技術進行發射活動、不得進行核試驗，也不得進行其他任何挑釁。若北韓今早發射的的確是SLBM，即違反決議。但考慮到北韓與美國對話近來終於有所進展，就算證實北韓試射SLBM，聯合國可能也不會加強制裁。事實上，北韓2016年4月23日發射SLBM、同年5月22日及9月5日發射中程彈道導彈時，安理會也僅發聲明譴責。

日本放送協會（NHK）報導，日本官房長官菅義偉今早緊急召開記者會宣布，北韓7時10分（台灣時間6時10分）發射2枚彈道導彈，其中一枚7時17分掉落在日本經濟海域（EEZ ）外圍，另一枚則於7時27分掉落在島根縣島後島附近海域。

首相安倍晉三上午也召開由總理、官房長官、外務大臣及防衛大臣等4人出席的國安會議，會前向記者表示，北韓試射行為違反安理會決議，對此表達嚴正抗議及強烈譴責。

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