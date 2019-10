「小象」身中70槍！象牙被盜遺體漂河中　傳遭近距離射擊

記者詹雅婷/綜合外電報導

馬來西亞婆羅洲一頭瀕危的侏儒象(pygmy elephant)上周被發現漂流河中,死狀悽慘,身上不但有約70個彈孔,象牙更被盜獵者施暴取走。這起消息已於30日獲得馬來西亞官員證實。

綜合法新社、Metro等外媒報導,這隻小公象當時被棄置在沙巴州一條河流中,在泥水中載浮載沉,身體則被繩索綁住繫在河岸邊的樹上。消息人士指出,多達4、5名盜獵者當時使用半自動槍枝近距離朝牠開槍。

報導指出,侏儒象現今的數量不斷減少,除了棲息地因農業發展而減少之外,象牙更成為盜獵者鎖定的目標。當地法律規定,因盜獵侏儒象被判有罪的人將面臨高額罰款或坐牢。

野生動物交易監管機構TRAFFIC女發言人約翰(Elizabeth John)指出,侏儒象被殺害的事件自去年以來接連出現,但迄今仍未有人被逮捕,強調把嫌犯找出來並逮捕到案是遏止相關威脅的關鍵,「我們希望調查不要僅限於該案,這起事件很有可能與其他案件有關。」

根據世界自然基金會(WWF)介紹,野生侏儒象目前僅存約1500頭,是亞洲象的獨立亞種。

the dead borneo pygmy elephant found in sungai udin, tawau was shot more than 70 times by pemburu haram before its tusks were taken.



