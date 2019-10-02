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新華社批香港「黑色恐怖」已近瘋狂：須彰顯法治割「毒瘤」

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▲香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港10.1遊行引發嚴重警民衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官媒新華社2日清晨發表題為《嚴正執法剜除暴力惡瘤》的評論文章指出，香港持續三個多月的「黑色恐怖」已近瘋狂，特區政府已釋出最大善意，如果繼續容忍暴力，香港必然沉淪。評論稱，止暴制亂，必須彰顯法治的力量，剜除毒瘤，將所有暴徒儘快繩之以法。

評論指出，特區政府已釋出最大善意，正努力通過多種方式解決當下爭端，首場「社區對話」也取得了積極成效；但暴徒及其背後的勢力絲毫沒有收斂，反而在大陸國慶節變本加厲，以「玉石俱焚」的心態挑戰一切公序良俗，毫無理智可言，嚴重影響市民的人身安全和正常生活，把香港拖入巨大且可怕的泥淖中，讓香港付出極為沉重的代價！

文章認為，「黑衣人」是香港最大的恐怖主義威脅，背後的操縱和指使者不斷洗腦年輕人，煽動他們走上街頭，目的就是以犧牲他人的方式破壞社會秩序，以達到自己「反中亂港」、奪取香港管治權的政治目的，更應該被嚴正譴責，「就在今天，暴徒在荃灣大規模襲擊警務人員，使現場警員生命受到嚴重威脅；爲了拯救自己和同事的生命，被迫向襲警者開了一槍，使一名18歲的男子中槍，警察行為完全合法、合理和正當。」

文章強調，當近乎恐怖主義的惡行對社會造成巨大傷害時，只有警方嚴正執法，才能維護法紀彰顯法治；只有法治得到應有的尊重和遵守，香港才能真正止暴制亂、恢復安定，邁出擺脫當下困局的最重要一步。

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▼港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

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