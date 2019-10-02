辣妻回家癱沙發…忽然一個身影撲來「揉奶+摸下體」　她尖叫：我老公出差了！

▲人妻在家中被外送員猥褻。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省巢湖市一位年輕人妻日前外出後回家，正在沙發上休息時，看到房間裡突然衝出一位男子，慘被揉奶摸下體，隨後不斷拼命反抗尖叫！猥瑣男頓感害怕，倉皇奪門而出逃離現場。人妻立馬報案，並指出嫌疑人，「我認識他，他到我家送過幾次外賣！」

綜合陸媒報導，巢湖市公安局城北派出所近日接到王姓女子報警稱，自己家突然出現了一位陌生男子，而且她還慘遭對方強制猥褻。接到報案後，警方迅速趕到現場展開調查。

王女說，當天一早她外出辦事，2個小時後再回到家中時，「房間裡面突然竄出一男子，對自己非禮。」在她的拼命反抗，並高聲呼喊要報警的舉動之下，男子倉皇離開。她還告訴警方認識猥瑣男，「他到我家送過幾次外賣，我還有他的微信。」

▲李男被警方火速逮捕。（圖／翻攝自微博）

警方立即根據受害女提供的訊息，很快鎖定了嫌疑人的真實身份，並於當天中午在某社區大門外將正在外送的李姓男子抓獲。

接受調查時，李男很快供述，「我和她加了微信，通過聊天知道她老公長期在外出差，平常只有她和幾個月大的孩子在家。他承認，9月9日晚酒後失眠，翻看到兩人的聊天記錄時，突然萌生了要到她家去的想法。

次日，李男早晨7點左右就來到王女的家門口，反復敲門卻沒人開門，就攀爬廚房窗戶進入她家，然後在陽台躲藏起來，一直等到對方孤身進門後，急不可耐地實施了非禮行為。目前，李男因強制猥褻罪被刑事拘留。

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