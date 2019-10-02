短髮妹愛吃羊肉爐被嫌「勞工才吃」　她霸氣絕交...千人噴笑：這超高檔好嗎

▲冬天和親朋好友圍爐吃羊肉爐是一大享受。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

羊肉爐和薑母鴨是冬季最棒的暖胃聖品，不過卻有人認為這是「勞工階級」才吃的東西。一名愛吃羊肉爐的女網友聽聞朋友這樣嫌棄，相當不以為然，直接怒嗆「我不夠格當你的朋友」；而網友們也都認為朋友太不識貨，「羊肉爐很貴欸」、「美食不分貴賤好嗎」。

「喜歡吃薑母鴨、羊肉爐錯了嗎？」一名女網友日前在臉書「爆怨公社」發文，她表示自己吃這類鍋物時，竟被身邊的人嫌棄，說這些東西都是「中年大叔、勞工階級」的人在吃的，讓她很傻眼，忍不住怒嗆「不然你是有多高級？你爸媽生你下來你都吃松露長大？」

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她接著還諷刺表示，她也可以拿刀叉切肉「裝高級」，但自己就真的很愛吃有鄉土味的台灣菜，而且還喜歡用手抓著烤雞和三杯雞吃。最後她還表示，自己就是愛吃這些東西，所以「不夠格」當對方的朋友，「真是不好意思。」

▲ 網友討論 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看完貼文都紛紛表示，真的可以跟這朋友斷絕聯絡了，「勞工吃的又怎樣? 眼睛長在頭上喔」、「我超愛欸，叫他別假高尚了好嗎」、「很好吃欸，每次經過都會流口水」、「我超愛薑母鴨，正值壯年，白領，怎樣」、「美食不分貴賤好嗎」。

此外，還有人笑原PO朋友「不識貨」，「這帝王食補欸傻傻的」、「羊肉爐很多有錢人都買回家吃的，當過羊肉爐店員的都知道」、「羊肉爐不便宜吧，對我來說是高檔食物欸」、「明明就很多年輕人在吃」。

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