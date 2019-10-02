蘋果CEO庫克：一直努力壓低iPhone價格　推Apple TV非跟Netflix拚輸贏

▲庫克受訪時談到關於iPhone 11的價格問題、Apple TV，以及外界擔心的蘋果壟斷問題。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）前往德國和法國訪問時，參觀了蘋果產品專賣店、開發商等，而且也談到關於iPhone 11的價格問題、Apple TV和其競爭對手，以及外界擔心的蘋果壟斷問題。

據《9to5Mac》報導，庫克在德國、法國參訪時，與Ubisoft，Pastagames，Blinkist等開發商會面。在接受德國媒體採訪時也談及許多令外界好奇的問題。

該報導內容指出，庫克表示，iPhone 11提供令人印象深刻的新雙鏡頭，而且搭載新的A13 Bionic處理器，價位還比去年的iPhone XR低50美元（新台幣1565元），蘋果一直努力將iPhone價格壓低，總算在今年能夠實現這個目標。

串流媒體服務方面，庫克指出，Apple TV與Netflix之間並非零和關係，各家公司運作的方式不一樣，也無關輸贏，蘋果只是希望在這個產業中能讓使用者多一個選擇。

此外，庫克表示，目前蘋果陷入多起反托拉斯訴訟，不過理性的人不會稱蘋果為壟斷者，因為蘋果在每個涉入領域皆有激烈競爭，且不佔市場主導地位。

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