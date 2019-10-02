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酸郭董捐款1千萬南方澳橋斷為節稅　蔣月惠臉書遭炮轟…她接受

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▲宜蘭蘇澳南方澳跨海大橋坍方，鴻海前董座郭台銘捐款1千萬元，屏東縣議員蔣月惠在臉書上指「郭台銘捐1千萬，若開收據，那叫捐款」等引發網友炮轟。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲宜蘭蘇澳南方澳跨海大橋坍方，鴻海前董座郭台銘捐款1千萬元，屏東縣議員蔣月惠在臉書上抨擊，引發網友炮轟。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

宜蘭蘇澳南方澳跨海大橋坍方，鴻海前董座郭台銘捐款1千萬元，計畫參選屏東縣第一選區的縣議員蔣月惠在臉書上指「郭台銘捐1千萬，若開收據，那叫捐款」等引發網友炮轟；蔣月惠2日早上對此表示，攻擊她的言論的可能是郭粉，但台灣是多元化社會，她接受不同聲音，但仍強調郭台銘是台灣首富，要做善事平常就出來做，而不是要參選總統或立委時才來做。

▲宜蘭蘇澳南方澳跨海大橋坍方，鴻海前董座郭台銘捐款1千萬元，屏東縣議員蔣月惠在臉書上指「郭台銘捐1千萬，若開收據，那叫捐款」等引發網友炮轟。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼蔣月惠一早就到路口賣書、網友臉書留言。

▲宜蘭蘇澳南方澳跨海大橋坍方，鴻海前董座郭台銘捐款1千萬元，屏東縣議員蔣月惠在臉書上指「郭台銘捐1千萬，若開收據，那叫捐款」等引發網友炮轟。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

南方澳跨海大橋昨天坍方，引起社會關注，鴻海公司前董座捐款1千萬元，屏東縣議員蔣月惠在臉書表示「郭台銘捐1千萬，若開收據，那不叫捐款，那是可以節稅的，只是他該繳的稅，主動拿來支援南方澳大橋」。

臉書貼文，引來網友炮轟，質問她「捐款給羅騰園的人也是為了節稅嗎？」、「請問蔣女士，你是否會捐款呢?何必這樣酸郭董，至少郭董苦民所苦， 而你只會講空話」、「每個人都希望自己生存環境能越來越好，人民生活安定快樂，而並非充満對立、嫉妒、憤世等負面情緒」，並有網友「請問妳會捐多少？」等語。

蔣月惠表示，台灣不少富人捐款，都是為節稅，還名利雙收，郭台銘是台灣首富，要為台灣社會做善事，平常就可以做，在南方澳大橋坍方後霸氣說要捐款1千萬，郭先前要選總統、目前又有意選立委，在這當下捐款1千萬，意圖很明顯。

她說，這些留言批評她的網友中可能有人郭粉，台灣是多元化社會，容納不同聲音，她的留言可以接受批評。

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