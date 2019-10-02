華聞快遞／豐富旅遊消費業態　海南國際旅遊消費年活動正式啟動

▲海南省。（圖／CFP）

《海南》豐富旅遊消費業態 海南國際旅遊消費年活動正式啟動

海南省1日晚間在海口正式啟動為期一年的海南國際旅遊消費年活動，活動將通過豐富旅遊消費業態、拓展旅游消費熱點、舉辦近千場促消費和擴消費的系列優惠活動，推出包括海洋、海島、高爾夫、森林、親子、文化祈福、溫泉、田園休閑旅遊等在內的50條主題旅遊線路以及十大旅遊套餐等，吸引遊客來海南旅遊。（中新社）

《北京》截至8月底公募基金資產合計達13.84萬億元

中國基金業協會最新數據顯示，截至8月底，大陸公募基金資產合計13.84萬億元（人民幣，下同）。繼7月實現接近2600億元的增長後，8月公募基金總規模又獲得超千億元的增長。（新華社）

《黑龍江》黑土地保護試點「試」出生態高效益

黑龍江省黑土地保護利用試點項目試點區域耕地質量均提升0.5個等級以上，旱田耕層厚度平均達到30.66公分，土壤有機質含量提升3%以上，各項指標均達到或超過項目預期。（新華社）

《河北》前8個月河北全省固定資產投資同比增長4.2%

數據顯示，1至8月，河北全省服務業投資增長10%，增速分別快於第一產業和第二產業投資20.8和10.8個百分點，對全省投資增長貢獻率達到119.9%，成為全省固定資產投資增長的主要支撐力。（河北新聞網）

▲河北省。（圖／CFP）

《北京》銀保監會要求做好國慶期間金融服務

中國銀保監會日前發佈通知，要求各銀行保險機構做好國慶節期間金融服務工作，確保提供優質高效的金融服務。銀保監會表示，節假日是居民出行、旅遊和消費高峰，對資金特別是現金需求較為集中。各銀行機構要備足資金頭寸和櫃台現金，合理做好調配。（新華社）

《河北》11.72萬家農民合作社引領河北省現代農業發展

目前河北全省農民合作社達到11.72萬家，位居大陸全國第三位，輻射帶動全省68%的農戶，覆蓋全省94%的行政村。這些合作社帶領農民優化種植結構、推廣先進技術、創建農產品品牌、開拓市場，加快了現代農業發展和鄉村振興步伐。（河北新聞網）

《福建》國慶假期首日 福州四大景區迎客26.69萬人次

福州市文旅局指出，大陸國慶連假首日，福州重點監測的4個景區（點）接待人數合計26.69萬人次，福州市文旅企業推出國慶假期福州愛國主義教育「打卡地」，及一系列精品旅遊線路、文旅節慶活動和惠民措施。（福建新聞網）

《湖北》武漢首座智慧治安檢查站 全新高科技裝備查車識人

漢洪公安檢查站位於漢洪高速小軍山收費站出口處，西通漢洪高速，東接三環線白沙洲大橋，南通外環軍山大橋，北往京珠高速，是進出武漢市西南大門的重要治安卡點，檢查站面積7000多平方米，有4條車檢通道，分別檢查大貨車、客車和小轎車，可同時檢查10多輛車，旁邊的檢查大廳用於檢查大型客車旅客。（楚天都市報）

▼武漢首座智慧治安檢查站。（圖／翻攝自《楚天都市報》）