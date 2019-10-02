好市多中和店收停車費　網友看見「這奇景」嚇壞：根本像變魔法

▲好市多中和店平常總一位難求的停車場如今空蕩蕩。（圖／翻攝臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》）

圖文／周刊王

10月1日起交通新制上路，連美式賣場Costco（好市多）中和店也霸氣宣布新制，即日起，每個小時需收100元的停車費，購物消費可折抵停車費，對此，不少網友有感直呼「今天好多停車位唷！」

有網友去好市多中和店，即便是平日白天在停車場總一位難求，為了嚴禁霸王車，好市多中和店即日起實施「消費折抵停車費」的制度，業者公告指出，為了提升會員購物品質，賣場108年10月1日起將實行「停車收費」政策，如果到賣場停車，每個小時需繳納100元的停車費，但如果消費滿500元，則可以免費折抵3小時，每日最高折抵時數以3小時計。

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▲好市多中和店1日起實施停車費，每小時100元。（圖／翻攝臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》）

新制一上路，讓顧客相當有感，一名女網友在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》驚呼，抵達停車場後拍的照片，讓網友驚呼「根本像變魔法啊！車全部都不見了，這裡平常白天都隨時客滿的！」對此不少網友也留言：「終於可以去了！」、「你是不是走錯地方」、「之前附近商辦的人會停進來，現在這樣才正確」、「 一群貪便宜的X人走了」、「很棒啊！希望全台賣場都能跟進，不知道上次抱怨開車只買牛奶的太太剪卡了沒」、「早該了，一堆占著茅坑不拉屎的死三寶」。也有不少網友紛紛希望全台好市多趕快跟進。

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