華聞快遞／海南「國際旅遊消費年活動」正式展開：確保遊客還想再來！

▲海南省。（圖／CFP）

《海南》海南「國際旅遊消費年活動」正式展開：確保遊客還想再來！

海南省政府1日在海口正式啟動為期一年的海南國際旅遊消費年活動。中共海南省委書記劉賜貴宣布海南國際旅遊消費年活動正式啟動。活動將通過豐富旅遊消費業態、拓展旅遊消費熱點、舉辦近千場促消費和擴消費的系列優惠行程，吸引遊客來海南旅遊。（中新社）

《西藏》西藏農牧業科技進步貢獻率達49%

西藏自治區科技廳指出，2016年以來，西藏共落實國家和自治區科技研發投入10.98億元（人民幣），科技進步對農牧業發展的貢獻率達到49%，過去的粗放耕種、靠天養畜的原始農牧業模式已漸行漸遠。（中新社）

《吉林》吉林省展開污染防治攻堅「2019秋冬百日會戰」

吉林省政府近日指出，預計從10月開始，組織展開污染防治攻堅「2019秋冬百日會戰」，此次會戰將結合北方秋冬季特點，持續解決重點難點生態環境問題，推進全省生態環境持續向好。（新華網）

《北京》中國民政部部長：要為老年人提供更加多樣化的養老服務

中國民政部部長黃樹賢表示，將通過健全養老服務體系，擴大養老服務供給，為老年人提供更加多樣化的養老服務。同時，進一步提高養老服務質量，確保養老服務安全、可靠。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

《西安》西安銀行董事長郭軍：立足地方服務於實體經濟

西安銀行董事長郭軍近日表示，「地方商業銀行的成長與發展同區域經濟發展的狀態、階段和特色息息相關，我們以服務地方為己任，助力實體經濟發展，自覺地將自身戰略置於國家區域經濟戰略大格局中，緊扣地方經濟建設主旋律，實現自身轉型發展與地方經濟轉型升級的良好互動。」（中新社）

《河北》前8個月河北省固定資產投資同比增長4.2%

河北省統計局指出，今年前8個月，河北省大力推進項目帶動戰略，積極培育新的經濟增長點，以有質量的投資推動高質量發展，全省固定資產投資同比增長4.2%，延續平穩增長態勢。（中新社）

《四川》四川首批體細胞克隆地方豬誕生

四川農業大學透露，位於巴中市的一個青峪豬原種場內，4頭通過青峪豬體細胞克隆和胚胎移植技術受孕的母豬，近日順利產下23頭健康狀況良好的純種青峪豬仔豬。這是四川首次將非基因編輯體細胞克隆技術運用於地方豬資源保護。（中新社）

《重慶》2030年重慶將形成「米」字型高鐵網

2030年，重慶將形成「米」字型高速鐵路網路：10條線路、約2030公里。屆時坐高鐵，重慶到成都、貴陽將實現1小時到達，到周邊省會城市有望實現3小時到達，到北京、上海和廣州時間也將大大縮短。（新華網）

▼重慶市。（圖／CFP）