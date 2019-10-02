女駕駛塞車硬切還揮球棒狂K　後車女乘客爆氣扯髮開戰

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

開車上路難免會遇到讓人火大的三寶，美國芝加哥一名女乘客上週四（26日）搭車行經I-57高速公路，她不滿另一名女駕駛硬切車道，甚至還揮舞球棒叫囂，氣得當場下車理論，最後卻演變成互扯頭髮的混戰。這段離譜的互毆影片在網路上流傳開來，引起網友熱烈討論，不過，芝加哥警方表示，這起案件目前正在調查中，也尚未約談影片中的兩位當事人。

影片中，只見芝加哥I-57高速公路上車流量很大，塞車的車陣排成長長兩列，這時，一輛黑色轎車突然從畫面右側竄出，車頭一卡硬切進一輛銀色轎車前方，過程中還搖下車窗揮舞球棒，態度相當囂張。

▲3名女子在高速公路上鬥毆。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

沒想到率先動怒的不是銀色轎車駕駛，而是女乘客，她氣勢凶猛地上前與黑色轎車女駕駛理論，雙方很快打了起來，還互扯頭髮；銀色轎車女駕駛見狀，趕緊上前勸架，努力想將兩人拉開，結果自己也捲入這場混戰中，變成3人大亂鬥。

不過，這場鬧劇並沒有持續太久，警方獲報趕抵現場時，3人已經各自開車離去。根據《NBC Chicago》報導，由於案件目前仍在調查當中，警方呼籲，如果有相關目擊者或是認識影片中鬥毆者的民眾，可以透過打電話的方式匿名提供線索，協助他們早日抓到涉案人。

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