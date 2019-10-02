影／大媽搭公車「踩腳拒道歉」還嗆：有本事動我！黑衣男氣炸當場暴走狂巴頭

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日瘋傳一段影像，內容顯示一名男子在公車上因為被大媽踩到腳，所以要求對方道歉，沒想到大媽不僅不願低頭認錯，還對他飆罵髒話，最後更放話「有本事動我！」男子忍無可忍之下，當場暴走猛毆大媽的頭部，時間長達20秒之久，讓整車的乘客都嚇到紛紛閃避。

▼大媽搭公車踩人後，態度依舊十分囂張。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，目擊者表示，身穿粉色上衣、頭戴遮陽帽的大媽踩到男子的腳後，不僅拒絕道歉，還對男子指指點點、飆罵各種髒話，甚至嗆聲「有本事你動我下試試！」她原以為對方會任由自己羞辱，不敢反抗長者，不料黑衣男當場暴走，開始出手痛毆她的頭部。

▼黑衣男不斷伸手痛打大媽，嚇得旁邊乘客趕緊制止。（圖／翻攝自微博）

影像可見，男子起初確實不願理會大媽的挑釁，但是對方卻越說越超過，他一氣之下就抓起大媽的左手作壓制，隨後對著大媽面部狂扇。車上的安保員見狀後，驚慌地叫司機停車，並且上前勸說男子別再打人；一旁乘客也嚇到趕緊起身、換位置，試圖逃離危險「戰區」。據悉，男子最後下了公車不再與大媽起口角，但對方卻仍在後方繼續飆罵，絲毫不願善罷甘休。

▼大媽被打後繼續放話嗆聲。（圖／翻攝自微博）

有眼尖網友發現，這起事件其實發生於今年6月，不過影像近日又再度被瘋狂轉傳分享，讓不少人看完後大呼療癒，「大媽肯定沒想到男子會反抗」、「這是我今天看到最舒服的影片了」、「倚老賣老的人不值得同情」、「雖然打人不對，不過內容引起舒適」、「不是壞人變多了，只是壞人變老了」、「人不講理，就需要教訓一下」、「為老不尊」。也有人提醒「動手反而會成為理虧的那方」、「萬一對方要是受傷了，自己恐怕還要賠錢甚至坐牢」。

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