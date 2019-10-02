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美股道瓊大跌343點　台指期開盤僅跌37點

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▲美國供應管理協會在1日公佈的美國 9 月製造業採購經理人指數（PMI）跌至 47.8％，跌破榮枯線。（圖／路透）

▲ISM在1日公佈的美國 9 月製造業採購經理人指數（PMI）跌至 47.8％，跌破榮枯線。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國供應管理協會 (ISM) 在1日公佈的美國 9 月製造業採購經理人指數（PMI）跌至 47.8％，跌破榮枯線。美股道瓊下跌 343.79 點。回頭看台指期今（2）日開盤下跌37點，來到10,916點。

美股道瓊下跌 343.79 點，或 1.28％，收 26573.04 點。那斯達克指數下跌 90.65 點，或 1.13％，收 7908.69 點。標普 500 指數下跌 36.49 點，或 1.23％，收 2940.25 點。費城半導體指數下跌 14.55 點，或 0.93％，收 1544.20 點。

請繼續往下閱讀...

美國供應管理協會主席 Timothy Fiore 指出，製造業的情況正呈現一些事實，這是全球經濟交互作用的綜合結果，世界已陷入一年半的貿易戰。倘若貿易戰持續的時間越長，造成的衝擊就越明顯。

此外，中美貿易談判將於下週在華盛頓登場，Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示，美國和全球各國因為關稅而陷入製造業衰退。若僅讓中國大陸購買更多大豆等農產品，根本無濟於事，沒有設置智慧財產權的法規保障，談判就沒有太大意義。

截至今早8：47，台指期下跌33點，來到10,920點。

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