美股道瓊大跌343點　台指期開盤僅跌37點

▲ISM在1日公佈的美國 9 月製造業採購經理人指數（PMI）跌至 47.8％，跌破榮枯線。（圖／路透）
記者趙正瑋／綜合報導
美國供應管理協會 (ISM) 在1日公佈的美國 9 月製造業採購經理人指數（PMI）跌至 47.8％，跌破榮枯線。美股道瓊下跌 343.79 點。回頭看台指期今（2）日開盤下跌37點，來到10,916點。
美股道瓊下跌 343.79 點，或 1.28％，收 26573.04 點。那斯達克指數下跌 90.65 點，或 1.13％，收 7908.69 點。標普 500 指數下跌 36.49 點，或 1.23％，收 2940.25 點。費城半導體指數下跌 14.55 點，或 0.93％，收 1544.20 點。
美國供應管理協會主席 Timothy Fiore 指出，製造業的情況正呈現一些事實，這是全球經濟交互作用的綜合結果，世界已陷入一年半的貿易戰。倘若貿易戰持續的時間越長，造成的衝擊就越明顯。
此外，中美貿易談判將於下週在華盛頓登場，Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示，美國和全球各國因為關稅而陷入製造業衰退。若僅讓中國大陸購買更多大豆等農產品，根本無濟於事，沒有設置智慧財產權的法規保障，談判就沒有太大意義。
截至今早8：47，台指期下跌33點，來到10,920點。