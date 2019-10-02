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女警低頭走錯家門...見黑人鄰居就開槍「有意要殺他」！謀殺罪名成立

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▲▼美國德州前女警蓋格（Amber Guyger）因為走錯家門，開槍誤殺了26歲的非裔鄰居波森（Botham Shem Jean）。（圖／達志影像／美聯社）

▲26歲的會計師波森，在家中被鄰居射殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國德州前女警蓋格（Amber Guyger）日前因為走錯家門，竟然開槍誤殺了26歲的非裔鄰居波森（Botham Shem Jean），本案在1日開庭，陪審團裁定蓋格的謀殺罪成立，法官將於日後判刑，最高可判99年刑期。波森的母親高舉雙手慶祝，法庭外則有支持群眾高喊「黑人的命也是命」。

一槍射殺鄰居　「我每天祈求原諒」

這起事件發生在去年9月6日，白人女警蓋格當天回到達拉斯的公寓時，因為心不在焉走錯家門，打開門後發現26歲的非裔鄰居波森在「家裡」，以為被闖空門，因此開槍射向對方。驚覺自己走錯房間後，蓋格立刻打電話報警自首，但是波森仍不幸喪命。蓋格3天後被逮捕。

一年後，全案開始審訊，時間長達6天。蓋格出庭時指出，當天她工作了13個半小時，精神不佳才會走錯房間，而進房後發現門是半開的，又看到有一名男性在屋內，直覺認為對方是入侵者，覺得有生命危險。當下她要求陌生男性將手放在空中，但對方向她快速走來，因此才開了兩槍，其中一槍打中波森的左胸膛，導致死亡。

▲▼美國德州前女警蓋格（Amber Guyger）因為走錯家門，開槍誤殺了26歲的非裔鄰居波森（Botham Shem Jean）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋格在法庭中落淚。（圖／達志影像／美聯社）

檢察官荷姆斯（Jason Hermus）指出，蓋格當晚非常分心，一邊走路，一邊跟傳曖昧簡訊給一名已婚同事，沒看到走廊上的標誌，因此走錯了樓層，才會進錯房間。荷姆斯批評，蓋格進入房間之後，看到陌生人，卻先選擇開槍射對方，而不是後退找掩護，或是透過警察無線電尋求協助。

檢察官詢問「當妳開槍時，妳是否有意要殺了金恩先生」，蓋格則回答「是的」，當晚的911通報電話中可以聽到，蓋格總共強調了19次「我走錯房間」。另外，監視器畫面可以看到，蓋格身上還配備有胡椒噴霧和雷射槍等較低致命性的武器，但她卻選擇開槍。

蓋格在法庭中聲音顫抖，難過地表示，「我每天都為此憎恨自己，我每天都請求上帝的原諒，我從來沒想過要奪取無辜的性命」。負責調查的德州騎警隊警員阿姆斯壯（David Armstrong）則指出，他相信蓋格的行為是合理的，並不是有意要謀殺。

全家人跌到谷底　「我只希望弟弟能回來」

▲▼美國德州前女警蓋格（Amber Guyger）因為走錯家門，開槍誤殺了26歲的非裔鄰居波森（Botham Shem Jean）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波森的母親艾利森出庭時情緒激動。（圖／達志影像／美聯社）

荷姆斯指出，當時波森在家中休息，穿著休閒短褲，吃著冰淇淋看電視，卻沒想到遭遇悲劇。金恩的母親艾利森（Allison Jean）穿著兒子最喜歡的紅色衣服出庭，回憶悲劇發生那一晚，她提到，當時她人在紐約，女兒打電話來，告知她兒子被開槍射殺死了，「我的生命從此改變了，就像雲霄飛車一樣，我沒辦法睡覺，沒辦法吃東西，是我人生中最糟糕的一段時間」。

艾利森提到，波森是家族的開心果，從小成績就很好，並且到阿肯色州讀大學，還當了學生議會會長，參與許多回饋聖露西亞的社區服務，畢業後擔任會計師，她形容波森是個討人喜愛又有熱情，且喜歡幫助別人的孩子，而本周日就是波森的28歲冥誕。

波森的姊姊艾莉莎（Allisa Findley）則提到非常想念弟弟，「我只希望他可以回來，希望可以繼續我們最後一次的對話，希望永遠不要讓他掛上電話」，現在全家人都還沉浸在悲傷之中，跟以前已經不一樣了，而她的孩子現在變得很害怕警察。弟弟布蘭特（Brandt）則是在得知哥哥死訊的當晚，氣憤地用拳頭狂捶牆壁。

「獻給所有手無寸鐵被射殺的黑人」

判決最後，陪審團認為蓋格犯下謀殺罪，罪名成立，蓋格聽到判決結果時低下頭，流下眼淚，她的母親在法庭內崩潰，根據德州的法律，謀殺罪可判處5年到99年的刑期。

艾利森則在聽完結果後高舉雙手，金恩家的幾名成員也感動得哭了起來，走出法庭外時，支持者給予他們一家人及律師掌聲，有人對著法院的走廊大喊「有罪！」，也有人高喊「黑人的命也是命」（Black lives matter）。

▲▼美國德州前女警蓋格（Amber Guyger）因為走錯家門，開槍誤殺了26歲的非裔鄰居波森（Botham Shem Jean）。（圖／路透）

▲波森的家人們開心互相擁抱。（圖／路透）

儘管在本案中，種族並不是最大的爭議，但這又是另一起白人警察射殺黑人的案子，凸顯有色人種每天必須面對的暴力威脅，在全美引起極大的關注討論，判決出爐後，更成為少數警察被判有罪的案例。

金恩家族的其中一位律師米瑞特（S. Lee Merritt）在法庭外表示，警察被判謀殺罪是一項「大勝利」，不只是對於受害者的家屬，更是對所有美國的黑人，「這是一個信號，從此刻起，風向就要改變了，警察將要為他們的行為負責，我們相信將會開始改變全世界的警務文化」。另一名律師克魯姆則是在法庭外念出多個名字，全是死於警察手中、手無寸鐵的非裔美國人，「這份判決是獻給他們的」。

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