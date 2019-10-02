腫塊一個月長大2公分！72歲老人5年患2次肝癌...堅持「跑醫院」逃死劫

▲劉老漢5年前突然覺得腹痛，身體相當不適，到醫院檢查才發現是肝癌。（圖／翻攝自pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

肝癌一直是10大癌症死因的前三名，因為早期特別不容易察覺。不過，浙江一名72歲的劉老漢（化名）近5年來共患上了2次肝癌，但最後都平安無事。據悉，這段期間，他總是定期跑醫院，接受中西醫結合保肝護肝治療，隨後又進行切除手術，才能一次又一次地保住性命。

綜合陸媒報導，劉老漢從年輕的時候就知道自己的肝不好，但他始終不當回事，只有偶爾人不舒服的時候才會去醫院看診，或是等到症狀再度復發才就醫。直到5年前，他突然覺得肚子脹、胃口差、全身無力，熬了一個多月都沒好，最後才到浙江省中醫院感染科檢查。

經診斷，醫生發現，劉老漢患有肝硬化、肝功能不好、腹水、脾腫大、輕度黃疸等症狀，而且右肝上還有一個3公分的腫塊，最後確診為「肝癌」。

據悉，在臨床上，5公分以下的肝癌都可以透過手術切除，不過，醫生無奈指出，劉老漢的身體狀況太差，根本承受不了手術，因此便請醫學科專家會診，經過綜合評估後，決定用一根細針扎進劉老漢的肝癌中心，並且加熱到一定的溫度把腫瘤殺死。

經過這次的教訓後，劉老漢聽從醫生建議，堅持中西醫結合保肝護肝治療，包括規範的西醫抗病毒治療，身體漸漸好轉，沒想到一個多月前在定期檢查時，又發現2公分大小的腫瘤，一個月後再次檢查已長到4公分，連醫生都開始緊張。

醫生表示，這次的腫瘤長得太靠近肝臟表面，若使用上次的治療方式可能會增加腫瘤復發的風險，不過，幸好劉老漢這5年來都接受中西醫結合保肝護肝治療，肝功能與身體狀況都比之前還要好，所以經過評估可以進行手術。事後，劉老漢順利透過手術切掉了1/6肝臟，且恢復快速，目前已成功出院。

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