台中BMW遇警攔查酒駕加速衝撞　輾過警用機車再棄車逃

▲警用機車（紅圈處）被卡在車底。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台中市第一警分局大誠所1日晚間在執行酒駕勤務時，一名駕駛白色BMW的男子不僅不理會攔查，還加速輾過吳姓警員的警用機車，接著棄車逃逸，幸好吳員當時機警閃過，沒有受傷。但網友們看到警用機車整台被壓在BMW底下，地上到處都是散落的車體零件，紛紛在網路PO文中留言替警方抱不平，「酒駕永遠禁不了，心存僥倖的人太多了」。

據了解，事發當時是1日傍晚6時許，吳姓警員在台中市中區中華路與民權路口執行勤務，過程中發現一輛白色BMW很可疑，但他擔心突然上前攔檢可能會導致無辜民眾受到波及，於是先默默跟在後方，再找機會出手。

▲網友留言支持警方。

沒想到就在行經西區台灣大道與博館東路口時，BMW的駕駛疑似發現異狀，開始加足油門亂衝，吳姓警員趕忙用自己的警用機車阻擋，示意駕駛停車，但對方根本不理會，還加速輾過機車，最後因為機車卡在BMW的車底，動彈不得，駕駛才趕緊棄車逃逸。

幸好當下吳姓警員反應快速，立即跳開才沒有被捲進車底，目前台中警方已經掌握肇事駕駛的身分，正全力追緝當中。而相關的現場照片被網友上傳至臉書「爆怨公社」，大家看到警用機車被壓在BMW底下，附近的路面散落許多破碎的零件，紛紛留言力挺警方應該硬起來執法，「酒駕永遠禁不了，心存僥倖的人太多了，罰再重也沒用」、「感覺駕駛應該不止酒駕，可能還有其他案件在身」、「以為棄車逃跑警方就找不到嗎？傻瓜」。

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