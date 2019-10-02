新北知名幼兒園爆「超收學童塞密室」！無良餵食「200孩童搶60顆蛋」…見媽就哭餓

圖、文／周刊王

位於新北市板橋區英士路的「私立皇佳幼兒園」（皇佳），是許多家長的首選名校，今年8月卻被教育局查出超收學童、違規擴大使用場地等多項重大缺失，依違反《幼兒教育及照顧法條例》裁罰8萬3千元。

▲家長將小孩送到幼兒園，卻不知業者因為超收學童，將孩童載往另一處補習班內。（圖／周刊王提供，下同）

僅管教育局信誓旦旦表示將加強稽查皇佳，但多名家長向本刊投訴，業者至今仍以「一條龍打包」模式，分送多名孩童到其他姊妹校與才藝班，甚至為了規避稽查，竟然私設密室藏匿孩童，完全罔顧小孩的受教權。

▲ 本刊直擊皇佳姐妹校「鴻園」的娃娃車，將多名學童一一送至皇龍補習班上課。（圖／黃威彬攝）



「相較於皇佳，其他學校環境更為老舊狹小，尤其皇龍的教學環境，更是讓人不敢恭維，其實也和皇佳一樣都超收學生。」離職員工透露，皇龍位於板橋新海路上的「非常歐洲」住商大樓2樓，內部設有暗門，一推開暗門，就可看到6間「密室」，其中小班、中班、大班各有2班，總人數破百；皇龍擔心被人發現有小朋友在「密室」上課，幾乎不曾開過窗戶，導致長期處於密閉空間的孩童時常感冒，密室頓時成為病菌溫床。



由於擔心孩童們的歡笑聲吵到住戶而遭人檢舉超收學童等問題，因此學習氣氛相對沉悶，原本該是快樂學習的孩童們，卻時常被「主任」要求「安靜一點」，就連老師上課也得特別壓抑。



記者致電幼兒園負責人拾天億，他表示家長對幼兒園種種指控應是特定「有心人士」為了錢蓄意操弄，並非家長的問題，且相關單位已針對校方「行政疏失」作出裁罰；他否認幼兒園或補習班內為逃避稽查設置密室，強調目前已將相關資料交由律師處理，已進入司法程序，不方便多作解釋，希望媒體秉公處理，不要再介入。



▲皇龍補習班在民宅內設置暗門及6間密室（紅色區域），將學童關在裡頭上課，以躲避教育局人員稽查。（藍色為一般教室及辦公區域）

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