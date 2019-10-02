女客夾娃娃失敗「想用買的」　色台主先約吃飯再性侵、拍裸照

▲小梅想用現金直接購買娃娃機內的商品。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

在新北市經營娃娃機台的陳姓男子今年1月間接獲女客人小梅（化名）的聯繫，說是投幣夾不到娃娃想直接用買的，他發現對方頗有姿色於是相約見面，將人灌醉再帶到摩鐵性侵。由於小梅胸口有採到陳男的DNA，加上有錄音、監視器畫面為證，新北地檢署1日依乘機性交等罪起訴他。

小梅今年1月間在陳男經營的機台投幣夾娃娃，無奈怎麼夾都無法得到想要的商品，於是透過通訊軟體聯絡陳男，表明自己想直接用現金購買，兩人當天晚上隨即相約見面，還一起去用餐，吃飯過程中她喝了一瓶啤酒，接著就因為酒醉陷入昏睡。

▲陳男見小梅頗有姿色，於是將人帶到摩鐵性侵。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

其實，陳男在接到聯繫時，就覺得小梅是自己的「菜」，於是相約用餐、喝酒，趁對方醉倒後再帶到摩鐵性侵得逞，甚至還在完事後拍攝裸照。小梅從昏睡中醒來驚覺不對勁，嚇得趕忙報警求助。

陳男到案後辯稱，是小梅自己說怕喝酒回家會挨罵，才會帶她到摩鐵休息。但檢警在小梅的胸口採驗到陳男的DNA，加上摩鐵的監視器拍到女方是在醉倒的狀態下進入房間，還有雙方為了是否刪除裸照的爭吵錄音等證據，新北地檢署認定他涉犯乘機性交和妨害秘密等罪，1日依法起訴。

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