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囂張議長！非法工廠喬納管　服務處收「15萬就地合法」：無效退費

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▲台南市議長郭信良服務處主任黃龍生（右），向記者保證15萬元便能讓非法工廠就地合法，不成可全額退費。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲投訴，台南市議長郭信良縱容服務處主任黃龍生，包攬非法佔用農地的工廠，納管為「特定登記工廠」，未來有可能就地合法，農地變工業用地，暴漲數10倍；知情人士質疑，中央已表態要嚴格把關，黃憑什麼敢打包票？除非他利用議長施壓，否則根本就是詐財！

本刊調查，6月過三讀通過的《工廠管理輔導法》相當爭議，環團認為「毀農滅國」而抗議不休，如此爭議的法案，卻成了民代的「商機」。記者佯裝違法農地工廠的老闆，前往台南市議會議長服務處洽談農地工廠合法化的問題，並說是朋友介紹來找服務處主任黃龍生。
台南市議長郭信良在地方極具影響力，但也頗多爭議。（翻攝郭信良臉書）

而黃龍生向記者吹噓保證，一般代書不保證審查通過的，收費3萬，議長服務處介紹的，只要15萬，律師見證，沒審過全額退費，還可以結合太陽能廠商抵銷部分代辦費。

黃龍生藉著議長服務處主任名號對外發傳單，宣稱可協助申請「特登工廠」。

內情人士認為，行政院已經表態低汙染工廠納管要嚴格把關，憑什麼郭信良的人敢打包票，除非他跟官員勾結，要不然，他就是欺騙選民，詐財！

台南永康地區眾多矗立在農田裡的非法工廠，如今有望就地合法。

事實上，今年6月三讀通過的「工輔法」修正案非常爭議，因為此案讓非法佔用農地的工廠，可以利用合法程序，將農地變更成工業用地，屆時地價就可暴漲數10倍，也難怪為數眾多的違法業者想把握這個機會，即使多花點錢也無所謂，只要能「打通關節」就好。

黃龍生大剌剌地在議長服務處（圖）提供非法工廠業者登記服務。

郭信良曾涉及「台南市海佃國中新建校舍工程弊案」「官田鋼鐵索賄案」，在本屆議長選舉中，脫黨競選而獲國民黨支持當選，日前出任「總統蔡英文台南後援會總會長」引起黨內譁然，此次，郭的服務處主任黃龍生大剌剌地對外招攬違法工廠業者，聲稱可協助其就地合法，還保證不過就退費，究竟是郭的授意？還是黃利用議長老闆的權勢在外牟利？郭信良恐怕都得出面說清楚講明白！


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