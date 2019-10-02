立委祖墳爆佔地！帝王級風水「連出政要」　藍綠總統都題字

圖、文／鏡週刊

出身嘉義政治世家的立委蔡易餘為拚連任，最近掛出「靈活的胖子」為題，搭配穿西裝奔跑的看板，兼具動感及吸睛效果，不過，他的祖父蔡長銘位於嘉義縣竹崎鄉的墓地，最近遭指控侵占他人土地，蔡易餘的父親、前立委蔡啟芳出面喊冤說，24年前花了300萬元買下土地永久使用權。

▲地主劉冠億指控立委蔡易餘的爺爺墳墓蓋在他的土地上，他已向嘉義地院提出拆墳還地民事訴訟，院方訂於10月8日首度開庭審理。（圖／鏡週刊提供，下同）





但劉姓地主提出土地權狀及地籍謄本，證明自己才是土地的擁有者，並向嘉義地院提出拆墓還地告訴，雙方各執一詞，院方將在10月8日首度開庭審理，以查明真相。

總統蔡英文為尋求連任，馬不停蹄走訪基層，9月14日前往嘉義，由縣長翁章梁陪同到太保市的玉皇宮參拜及贈匾，不忘稱讚當地的海線立委蔡易餘，是立法院司法委員會最年輕的召委，拜託鄉親要力挺這位「靈活的胖子」連任立委。

但是蔡總統口中這位「靈活的胖子」，家族近來卻惹上一起侵占糾紛，本刊接獲爆料，指蔡易餘的祖父蔡長銘，葬在嘉義縣竹崎鄉的墓地，竟是蓋在他人的土地上，且一占就是20多年，幾個月前一名北漂地主劉冠億返鄉祭祖，經親戚告知，才急忙申請鑑界確認此事，侵占糾紛就此引爆。

本刊實地前往查看，發現這座墓地位於嘉義縣竹崎鄉竹民路附近的一處私人林地，相當隱密，離市區約15分鐘車程，從竹民路旁的羊腸小徑驅車進入後，一路蜿蜒行駛，過了幾戶民宅，停車再步行幾分鐘才能抵達。

這處蔡易餘祖父的墳地，占地約50坪，氣勢不凡，要走三層階梯才能到墓塚上香，墓碑的中央及二側還有陳水扁、李登輝及連戰等黨政要員題字，除可彰顯是大戶人家的祖墳，也可看出蔡家對先人的感念。

儘管看似風水寶地，但這座墳地周遭被檳榔樹環繞，布滿枯枝落葉，不免顯得有些滄桑，土地爆發侵占糾紛後，宣稱擁有土地所有權的劉姓地主，已在入口處加裝鐵門且上鎖，還張貼公告，要求占地的蔡家子孫盡速出面解決。



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