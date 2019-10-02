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南方澳斷橋「鋼索、海風、颱風」三巧合　轟一聲骨牌式崩塌掀巨浪

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▲▼宜蘭南方澳跨海大橋斷裂。（圖／記者宋良義攝）

▲南方澳大橋轟一聲斷裂，激起的浪花高達3層樓。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭南方澳斷橋事故，事發瞬間橋的鋼索就像是「骨牌」一樣接連斷裂，接著橋面整段崩落，掀起的巨大浪花還把部分漁船推回港內。土木技師余烈推測南方澳大橋崩塌的原因，可能是受到鋼索焊接問題、海風鹽分侵蝕、颱風三大巧合影響，加上維護不佳，才會導致憾事發生。

米塔颱風前腳才剛走，宜蘭南方澳大橋1日上午9時許就發生崩塌意外，斷裂的橋面壓毀底下3艘漁船，截至今日（2日）清晨5時的統計，目前已知有3名漁工死亡、3名漁工失蹤，還有十多人輕重傷。稍早已經確認3位死者的身分，分別為印尼籍的WARTONO、菲律賓籍的Serencio Andree Abregana，以及印尼籍的ERSONA。

至於南方澳大橋為何會崩塌，各界紛紛提出不同看法，土木技師余烈推測應該是鋼索焊接的問題最大，加上橋的位置剛好在港區，長期受到海風的鹽分侵蝕，又沒有妥善維護，最後再加上颱風的超強側風影響，才會從右方第6根鋼索開始鬆脫。

▲▼南方澳跨海大橋崩塌，船體拆解搜救。（圖／記者宋良義攝）

▲▼搜救人員拆解船體，登船搜尋是否有受困漁工。

▲▼南方澳跨海大橋崩塌，登船搜救。（圖／記者宋良義攝）

不過，負責該橋樑維護管理的台灣港務公司發表聲明表示，橋樑是在1998年完工並完成驗收，之後就依照《公路橋梁檢測及補強規範》定期辦理巡檢維修，2016年由宜蘭縣政府委由健行科技大學進行檢測，發現有「混凝土裂縫」、「鋼筋鏽蝕」、「落水管老舊」、「伸縮縫待清理」、「AC鋪面坑洞」等缺失，港務公司已在2017年至2018年間投入約1000萬元經費修繕，並在2018年10月全部改善完成。由於目前外界有人推測斷橋是鋼索問題，也有人認為是長期有超重車輛出入影響，詳細的意外發生原因，仍有待交通部等相關單位進一步調查釐清。

事實上，這次的南方澳大橋崩塌意外也勾起部分台灣人的回憶，過去台灣曾發生4次橋樑斷裂事件，一共造成至少46人傷亡，第一次是民國75年11月30日，台北中興大橋突然在當日下午5時斷裂，造成6名騎士受傷；第二次是在民國89年，高屏大橋在碧利斯颱風過後，因為橋墩被溪水沖毀，導致100公尺橋面塌陷，一共造成22人受傷。

▲▼南方澳斷橋／遭壓毀漁船照。（圖／記者張君豪攝）

▲遭壓毀的漁船。（圖／記者張君豪攝）

接著第三次是民國97年強颱辛樂克登台時，當年從9月12日到15日為止，全台各地多處累積雨量超過1000毫米，台中大甲溪也因此暴漲，沖垮后豐大橋橋墩，造成2人死亡、4人失蹤；第四次則是發生在民國98年8月莫拉克颱風襲台時，當時的強風豪雨一共造成全台9座橋梁斷裂。如今米塔颱風剛走，就發生南方澳大橋斷裂事故，也難怪各界會將斷橋原因與颱風聯想在一起。

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