南方澳斷橋「承造商」起底！蓋完欠債落跑　人間蒸發20年

▲宜蘭南方澳跨海大橋斷裂。（圖／記者宋良義攝）

記者葉國吏／綜合報導

宜蘭南方澳大橋驚斷裂，已知造成3死3失蹤，讓許多人感到相當吃驚。根據了解，南方澳大橋在1996年1月27日開工、1998年6月20日完工，不過當年負責承造的公司，在大橋建造完畢後就因負責人欠債跑路，公司也因此廢止。

根據《中國時報》報導，當初負責設計南方澳跨港大橋的單位是「亞新工程顧問有限公司」，承造單位則是「立永營造股份有限公司」。

▲南方澳斷橋／遭壓毀漁船照。（圖／記者張君豪攝）

不過有當地鄰居透露，「立永營造股份有限公司」在蓋完南方澳大橋後就倒閉了。因為負責人欠債跑路，目前仍是下落不明。而立永營造當初登記的地址，目前已經是一家清潔公司。

▲「立永營造股份有限公司」現址為一家清潔公司。（圖／翻攝Google map）

根據網站《宜蘭小百科》指出，南方澳跨海大橋位於蘇澳港口的左側，銜接內埤豆腐岬與第三漁港之間的交通，其單鋼拱橋的懸臂式造型工法更是全國首座。南方澳大橋的前身，即是駝背橋，因為駝背橋一直無正式的名稱，又因橋的造型貌似駝背，故居民皆暱稱其名為駝背橋。

在更早於駝背橋年代的南方澳，其交通曾賴渡船接駁，渡船接駁的鼎盛時期，曾經有三個渡船口之多，民國85年，南方澳垮港大橋工程開始，於民國87年工程完畢。駝背橋也於同年被拆除。