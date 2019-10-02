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快訊／南韓軍方證實：北韓朝日本海發射多枚「短程飛彈」

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▲北韓金正恩24日凌晨再度視察新型火箭試射。（圖／朝中社）

▲北韓今晨再次發射飛行物體。圖為北韓日前新型火箭試射。（圖／朝中社）

記者錢玉紘／綜合報導

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部證實，北韓在2日早晨從江原道元山市北部，朝日本海發射多枚不明短程飛行物，但並未提供其他細節。參謀本部指出，南韓軍隊正在追蹤相關的情勢發展，為後續可能的發射作準備，並保持其警戒狀態。

北韓外務省第一副相崔善姬1日才剛剛宣布，北韓與美國間的實務協商將於5日舉行，朝美雙方也協議在4日預先接觸。她還提到，「期待兩國關係能透過此次實務協商積極發展，我方代表也已經準備好展開協商」。
 

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