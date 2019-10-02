南方澳大橋崩塌阻航道「557艘漁船受困」 　估一天損失上千萬

▲南方澳跨海大橋崩塌。（圖／記者林振民攝）

記者錢玉紘／綜合報導

南方澳跨港大橋斷裂，已經造成3人死亡、3人失蹤，釀成重大悲劇。而南方澳是台灣的重要漁港，1日的意外過後，橋面直接掉在港口內船隻的出入航道上，導致有557漁船受困港內，想回港的船隻也無法進來。蘇澳區漁會就估算，一天的損失可能達到1000萬元。

《聯合報》報導，港務局表示將會在今日先開出寬度10公尺、水深4公尺的便道，方便港內受困的漁船先出港，而港外的漁船則提供蘇澳商港10到13號碼頭卸貨與臨停。搶修、搶救行動告一段落之後，就會移除水面下的橋體，興建新橋，由航港局編列預算，港務公司規畫更安全的大橋設計。

南方澳的第一、第二和第三漁港加起來大約800艘漁船，由於事發前適逢米塔颱風來襲，大多數的船隻都返港躲颱風，沒想到卻發生斷橋意外。漁業署指出，南方澳港一年的產值大約有21到22億元，現在船隻無法出海，外面的船也進不來，對於漁業影響很大。

蘇澳區漁會魚市場的統計數據顯示，去年10月的交易量為5400公噸，交易產值約為1億5650萬元，意外發生後的損失難以估計。蘇澳區漁會總幹事陳春生則表示，下半年拍賣交易額約10億元，若是港內的漁船無法作業，每天的損失預估達1000萬元。

漁業署還指出，蘇澳附近魚貨加工廠仍有庫存，其他鄰近漁港也正常運作，魚貨供應短期無虞。蘇澳鎮長李明哲表示，跨港大橋是重要交通幹道，如今中斷通行，車子要先改有江夏路，路程比較遠，且環港道路變成只有單向進出，車流勢必較多，相關的交通動線和公車路線都會因應調整。