南方澳大橋3死者身分確認！　搜救16小時船東、同鄉漁工淚守岸邊

▲船東以及同鄉的漁工直到深夜仍守在岸邊，還有人含淚撒冥紙希望能順利找到其他失聯的漁工。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭南方澳跨港大橋崩塌意外，截至今日（2日）凌晨5時的統計一共尋獲3具遺體，目前仍有3人失蹤。而3名死者的身分也在稍早陸續確認，包含印尼籍漁工WARTONO、菲律賓籍的Serencio Andree Abregana，以及印尼籍的ERSONA。

由於遭壓毀的3艘漁船正好位於橋面下，搜救人員自1日上午事發之後開始進行救援，並在同日深夜於「新臺勝366號」附近水域（約豆腐岬前進指揮所前）連續找到兩具遺體，經過船東、仲介等人指認，確定兩名死者的身分為29歲的印尼籍漁工WARTONO，以及44歲的菲律賓籍漁工Serencio Andree Abregana。

雖然入夜之後現場一片漆黑，增加搜救困難，但大家仍不放棄希望，全力尋找當時失蹤的4名漁工；無奈經過連夜搜尋，搜救人員2日凌晨1時許找到第三俱遺體，經過指認確定為印尼籍漁工ERSONA，目前仍有3人失蹤。

▼斷裂的南方澳大橋整段沒入水面下。

▼遭斷橋壓毀的漁船。（圖／記者張君豪攝）

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