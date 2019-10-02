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吸毒犯闖家中搶劫！15歲英雄哥「肉身搏鬥」...為保護妹妹身亡

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▲▼佛州15歲的少年為保護妹妹而身亡。（圖／翻攝自gofundme）

▲佛州15歲的少年為保護妹妹而身亡。（圖／翻攝自gofundme）

記者錢玉紘／綜合報導

美國佛州的15歲少年艾德曼（Khyler Edman ）先前與5歲的妹妹獨自待在家中，沒想到被歹徒闖入搶劫，艾德曼為保護妹妹與對方英勇搏鬥，但卻不幸身亡。警方還未透露犯案細節，目前有吸毒前科的歹徒已經被逮捕，許多熱心網友也捐款協助艾德曼的家人處理後事。

這起悲劇發生在上月26日，當時艾德曼跟妹妹獨自待在夏洛特港（Port Charlotte）的家中，27歲有前科的吸毒犯柯爾（Ryan Cole）闖進牠們的家中搶劫。警方接獲通報後趕到附近，發現柯爾行蹤可疑，且身上有刀傷，立刻將其逮捕，但是當趕到兩兄妹家中時，艾德曼已經身亡。

夏洛特郡警長普魯默（Bill Prummell）指出，從現場的痕跡來判斷，應該有發生激烈的肢體衝突，「我們認為是這名哥哥試圖想要保護妹妹」，但他沒有透露其他細節，而艾德曼的妹妹被發現時並沒有受傷。

目前柯爾已經被逮捕，並以搶劫、偷竊和違反假釋規定等罪名起訴，保釋金共為1.5萬美元，不過還沒有被以跟艾德曼死亡有關的罪名起訴。普魯默指出，他們正在跟當地地檢署合作調查，確保歹徒可以獲得應有的懲罰。

艾德曼今年就讀高中二年級，家人形容他是個很有責任和榮譽感的學生。其中一位親戚史東（Crystal Stone）難過表示，「沒有英雄可以與他相比」，他也協助設立了募款頁面，短時間內就達到2.5萬美元（約台幣78萬元）的目標，並持續增加中。

史東表示，這筆錢除了作為艾德曼的喪葬費用之外，也提供他的媽媽和妹妹找一個更安全的新家，讓母女倆能夠盡快從傷痛中復原。他也在網站上提到，「艾德曼是個英雄，但請大家也幫5歲的妹妹禱告吧，她目睹了這可怕的過程」。

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